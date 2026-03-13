北市松信選區綠守4席基本盤 藍、白分進合擊拚「5加1」

國民黨松山信義區議員詹為元。（詹為元提供）

年底即將進行地方九合一選舉，台北市第三選舉區（松山、信義）是藍營優勢選區，許多藍營新人也都會選擇從此站出發。此次大選，松信區民進黨提名4席；國民黨預計提名5席，包含現任三席議長戴錫欽、秦慧珠、詹為元，另有兩席新人空間；另民眾黨推出前黨副秘書長許甫力求擴張版圖。詹為元認為，藍綠基本盤固定，要再擴大擠下民進黨的一席是相對困難，不過藍、白在各自擅長的領域分進合擊，加上台北市長蔣萬安拉抬整體氣勢，還是有機會能拚「五加一」。

本屆議會，國民黨在松山、信義區當選5席，當中徐巧芯、王鴻薇在立委大選中當選轉戰立法院，空出2席空間，許多藍營新人摩拳擦掌，包括前國民黨發言人李明璇、楊智伃、上屆初選落敗的滿志剛捲土重來、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，以及富錦里里長李煥中，均有意爭取。

請繼續往下閱讀...

詹為元表示，國民黨本屆就當選5席，如果能夠平均配票，預計應該能跟這一屆一樣，5席絕對有空間，不過唯一變數就是許甫票數如高過國民黨最後一名就會有點危險。他直言，要擴大基本盤擠下民進黨一席相對困難，除了國民黨要平均配票外，許甫的票數也不能低於民進黨最低票。

他認為，中間選民的選票會是此次大選關鍵，要擴大基本盤，母雞也很重要，蔣萬安這次拚連任，不管在政績還是支持度上表現都不錯，且也是未來有機會再往上爭大位的政治明星，只要有蔣坐鎮拉高投票率，基本盤自然也變多，藍白就有機會「五加一」。

至於蔣萬安未來是否也替民眾黨站台？詹為元對此持保留態度，看未來兩黨主席協調結果而定。他強調，雙方是既競爭又合作的方式，國民黨與許甫關係不錯，目前就是各自經營選票，民眾黨有自家的專屬母雞前後任黨主席柯文哲、黃國昌，主攻年輕世代選票，國民黨則有傳統組織，雙方各自在優勢區耕耘，分進合擊擴張選票。

國民黨松山信義區議員、議長戴錫欽。（資料照）

國民黨松山信義區議員秦慧珠。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法