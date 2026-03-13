假的啦！網傳卡達斷氣「台灣3/15大停電」 專家抓包：惡意訊息操作

經濟部與台電、中油等單位發布聲明嚴正澄清，強調國內能源供應穩定。（經濟部臉書）

網傳卡達已通知台灣停止供貨天然氣，以目前儲存來看3月 15日左右會出現限電或分區停電的訊息，更列出「避難清單」，呼籲民眾準備小額現鈔等。對此，經濟部與台電、中油等單位連日發布聲明嚴正澄清，強調國內能源供應穩定，這類訊息純屬惡意造謠。媒體專家也發現，這項假消息明顯來自對岸。

針對傳言宣稱3月15日將因卡達斷氣導致停電，經濟部長龔明鑫表示，這完全是無稽之談。雖然中東局勢近期因卡達能源設施受襲而出現波動，但台灣天然氣來源高度多元，澳洲、美國及印尼等國佔比超過六成，並非僅依賴卡達。

經濟部強調，政府早在3月2日即啟動「緊急應變小組」，透過提前調貨及市場買現貨等三階段方案，目前已確保3月與4月的天然氣供氣穩定抵港。台電也解釋，民生用氣僅占全台進口量不到3%，且發電端備有充足燃煤機組作為應急備援，網傳「3/15 大停電」的情境在現實中絕不會發生。

除了能源事實層面，事實查核專家更從影片、貼文發現這則訊息隱藏的「紅色線索」。事實查核平台 MyGoPen 與資安專家提醒，該則謠言雖然使用繁體中文，但如影片內文明顯示「簡轉繁」，貼文內容更出現顯著的語法與詞彙破綻。

專家指出，以訊息中呼籲民眾準備「充電寶」一詞為例，明顯是中國習慣用語，台灣人普遍習慣稱為「行動電源」；此外，文中提到的「存糧」而非儲備物資以及「謀事在人，成事在天」等戲劇性結尾，皆具備典型境外「內容農場」與認知作戰的腳本特徵。這類訊息通常在國際變局時出現，刻意套入具體日期與生活物資威脅，目的是在台灣社會內部製造集體焦慮。

警政署與經濟部共同呼籲，隨意散布不實的能源供應訊息，若造成社會公眾惶恐，恐觸犯「社會秩序維護法」，最重可處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。

專家提醒，在資訊戰日益激烈的當下，識別「非國人用語」是防範假訊息的第一步。面對來源不明的「親友轉傳」，應掌握「不輕信、不轉傳、要查證」原則，避免成為假訊息擴散的推手。

