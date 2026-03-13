藍白封殺中選會非在野推薦3人選 行政院：礙難接受

行政院表示，人事同意與否，顯然並非基於專業審查與理性判斷，而是以政黨立場當作唯一考量。（資料照）

立法院會今（13日）進行中選會人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆等4人過關，而副主委被提名人胡博硯等3人遭否決。行政院發言人李慧芝表示，人事同意與否，顯然並非基於專業審查與理性判斷，而是以政黨立場當作唯一考量；行政院表達強烈遺憾，也礙難接受這樣的結果。

李慧芝表示，中國國民黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏，以及台灣民眾黨推薦的蘇子喬等3位人選，執政黨團也表示支持、全票通過，但非在野黨推薦的人選，僅中選會主委游盈隆獲同意。

李慧芝指出，行政院為朝野合作，以順利推動選務工作，特別函請在野黨推薦中選會人選。但從表決結果來看，人事同意與否，顯然並非基於專業審查與理性判斷，而是以政黨立場當作唯一考量，再次顯示現階段的立法院，難以就人事同意案進行專業、理性的審議。

李慧芝強調，人事同意權的行使應回歸專業審查與制度精神，避免淪為政黨對抗的工具。對於此次審查結果，行政院的誠意沒得到在野黨的善意，行政院表達強烈遺憾，也礙難接受這樣的結果。

