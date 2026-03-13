為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    楊寶楨「登出」竹市回台中家鄉 高虹安留言證實

    2026/03/13 15:37 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府發言人楊寶楨將「登出」新竹市回台中家鄉，楊寶楨在個人臉書證實，市長高虹安也留言祝福。（照片取自楊寶楨臉書）

    新竹市府發言人楊寶楨將「登出」新竹市回台中家鄉，楊寶楨在個人臉書證實，市長高虹安也留言祝福。（照片取自楊寶楨臉書）

    新竹市府發言人楊寶楨傳出今天將離開擔任9個多月的市府發言人工作，楊寶楨今天在臉書粉專證實她即將「登出」這座城市；並提到昨天已跑完程序，3/16就會正式從市府離職。而市長高虹安也留言證實此事。據了解，楊寶楨將回台中家鄉，期待為家鄉服務。

    楊寶楨在臉書提到，感謝高虹安和副市長邱臣遠，讓她有機會到新竹市政府服務，協助進行市政宣傳，也能在公務體系有所歷練。接下來她即將返鄉回到台中，家人在哪、家鄉就在哪，也期待未來有為家鄉服務的機會。

    而市長高虹安也留言證實提到「這段時間辛苦了！謝謝妳在新竹市府期間對市政宣傳的付出與專業，妳的活力為新竹市注入了許多創意與亮點。雖然不捨，但祝福妳回到家鄉後，能繼續發光發熱，台中能因妳而更美好，有空記得回新竹走走喔」。

    楊寶楨獲副市長邱臣遠延攬，去年6月2日起擔任市府發言人，隨著高虹安復職回歸市府及新任副市長林琨瀚到任，楊寶楨也完成階段性任務，楊寶楨早在2週前就未再出席市府相關會議，今天也證實將「登出」新竹市 。

    熱門推播