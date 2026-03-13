真心換絕情！藍白封殺中選會3人選 綠營轟：台灣最大詐騙集團

中選會人事同意權案記名投票結果，中選會主委被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆，以及國民黨團、民眾黨團推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人跨過同意權門檻。（記者田裕華攝）

立法院會今（13日）進行中選會人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆等4人過關，而副主委被提名人胡博硯等3人遭否決。民進黨團抨擊，國民黨與民眾黨是台灣最大的詐騙集團，背棄先前朝野溝通的承諾，更讓原可促進合作的契機化為政治對抗，讓民進黨真心換絕情。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議，行政院去年底將7人名單函送立法院。今天經院會表決，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人，均獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義則遭否決。

對此，民進黨團幹事長莊瑞雄會後受訪直言，這次人事案本應是補齊中選會員額，且民進黨展現善意，對於各政黨推薦的人選均投下同意票，本該是建立公平、超然、客觀獨立機關的過程，不應受政黨立場影響，但最終結果卻令人遺憾。

「這根本不是一場人事審查，而是全面的政治封殺！」莊瑞雄感嘆，即便在野黨推薦的人選過去時常批評執政黨，民進黨仍秉持獨立機關的公正性讓其過關，這原本是朝野合作的契機，卻導致部分人選成為政治對抗的犧牲者，這就很可惜，真心換絕情。

民進黨團副幹事長陳培瑜則披露，行政院在處理提名的第一時間便邀請在野黨推薦人選，所提名單也確實包含國民黨與民眾黨推薦的人；且當時溝通時，在野黨也都給行政院滿滿的支持，聲稱願意支持政院所提人選，拜會溝通時也都沒有問題。

面對最終投票結果，陳培瑜痛批，國民黨和民眾黨就是台灣最大的詐騙集團，只願意通過自己的人選，卻丟包、放生民進黨提名的人，「這不是詐騙，什麼是詐騙？」

陳培瑜強調，在野黨每天喊著「朝野要團結、國家要前進」，但在中選會人事同意權上，看不見任何朝野團結與合作的可能；若未來立法院要行使人事同意權，假設還希望有朝野合作的機會，呼籲在野黨要信守承諾、不要信口開河，民進黨團非常憤怒。

