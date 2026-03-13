卓榮泰出示自費包機208萬單據自清 粉專示警：藍白將打階級戰

卓榮泰出示自費包機208萬單據自清 粉專示警：藍白將打階級戰2026/03/13 17:15 即時新聞／綜合報導
行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）
行政院長卓榮泰日前赴東京觀賞世界棒球經典賽，返台後遭在野黨質疑公費包機飛日本，他今（13日）出示赴日自費包機新台幣208萬等4單據自清。對此，時常評論時事的臉書粉專「聲量看政治」表示，卓榮泰秀單據止血成功，但真正更難打的仗正要開始，藍白將打「相對剝奪感」與「階級政治」。
粉專「聲量看政治」今發文提及，卓院長稍早把單據、匯款紀錄、包機費用一次攤開，確實先拆掉了前面藍白質疑的炸彈。但政治攻防不是你澄清完對手就會收手，真正的現實是當「違法疑雲」這條線不好打之後，對手一定會馬上換題目、換情緒、換戰場。卓榮泰這次雖然用直球對決，把第一階段的危機壓下來，卻也等於打開了第2階段更麻煩的戰場。
「這場仗，已經從貪腐戰變成階級戰」。「聲量看政治」直指，原本這件事準備要被包裝成一個「貪瀆」的故事，只要社會相信行政院長用納稅人的錢去日本看球，那這件事就被引導成政治醜聞，卓榮泰之所以一定要把單據拿出來，是因為他沒有別的選擇。
「藍白下一步最想打的，就是人民的相對剝奪感」。200多萬這個數字，對很多政治人物、企業老闆來說，也許只是一次可以負擔的支出。但對大多數一般上班族、年輕人、低薪家庭來說這是一個非常刺眼的數字。
「聲量看政治」分析，「藍營更可能往『特權政治』和『財產審查』方向推」。藍營接下來不會只停在「你花太多錢」，而是會進一步把問題升級成「你是不是因為有權有勢，所以才有辦法這樣花」，也就是把原本的個人消費，拉成制度不公平與政治特權的問題。
「這場仗最後要拚的是214萬會被社會怎麼記住」。「聲量看政治」強調，接下來真正的關鍵，不是214萬這個數字真不真，而是這個數字最後會被社會理解成什麼。如果它被理解成，一個完全自費、帶有 Team Taiwan 象徵、也承擔高度風險的私人行程，那卓榮泰這關就有機會守住。