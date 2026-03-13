卓榮泰出示自費包機208萬單據自清 粉專示警：藍白將打階級戰

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰日前赴東京觀賞世界棒球經典賽，返台後遭在野黨質疑公費包機飛日本，他今（13日）出示赴日自費包機新台幣208萬等4單據自清。對此，時常評論時事的臉書粉專「聲量看政治」表示，卓榮泰秀單據止血成功，但真正更難打的仗正要開始，藍白將打「相對剝奪感」與「階級政治」。

粉專「聲量看政治」今發文提及，卓院長稍早把單據、匯款紀錄、包機費用一次攤開，確實先拆掉了前面藍白質疑的炸彈。但政治攻防不是你澄清完對手就會收手，真正的現實是當「違法疑雲」這條線不好打之後，對手一定會馬上換題目、換情緒、換戰場。卓榮泰這次雖然用直球對決，把第一階段的危機壓下來，卻也等於打開了第2階段更麻煩的戰場。

請繼續往下閱讀...

「這場仗，已經從貪腐戰變成階級戰」。「聲量看政治」直指，原本這件事準備要被包裝成一個「貪瀆」的故事，只要社會相信行政院長用納稅人的錢去日本看球，那這件事就被引導成政治醜聞，卓榮泰之所以一定要把單據拿出來，是因為他沒有別的選擇。

「藍白下一步最想打的，就是人民的相對剝奪感」。200多萬這個數字，對很多政治人物、企業老闆來說，也許只是一次可以負擔的支出。但對大多數一般上班族、年輕人、低薪家庭來說這是一個非常刺眼的數字。

「聲量看政治」分析，「藍營更可能往『特權政治』和『財產審查』方向推」。藍營接下來不會只停在「你花太多錢」，而是會進一步把問題升級成「你是不是因為有權有勢，所以才有辦法這樣花」，也就是把原本的個人消費，拉成制度不公平與政治特權的問題。

「這場仗最後要拚的是214萬會被社會怎麼記住」。「聲量看政治」強調，接下來真正的關鍵，不是214萬這個數字真不真，而是這個數字最後會被社會理解成什麼。如果它被理解成，一個完全自費、帶有 Team Taiwan 象徵、也承擔高度風險的私人行程，那卓榮泰這關就有機會守住。

相關新聞請見︰

卓榮泰秀赴日4單據 包機208萬全程總計約214萬

包機赴日遭酸沒錢撤僑 卓榮泰：邀在野立委同行看敢不敢？

未派中東撤僑專機遭批 卓榮泰：安全起見無法包機

半世紀首位閣揆訪日！卓榮泰遭控貪瀆 詹凌瑀：沒招了才噴口水

卓赴日看球 學者：閣揆訪日意義重大

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法