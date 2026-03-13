卓揆今開記者會說明包機赴日 立院國民黨團：越描越黑

立院國民黨團書記長林沛祥。（資料照）

行政院長卓榮泰日前赴東京看球，引發在野黨批評，卓榮泰今（13）日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據，立院國民黨團書記長林沛祥提出3點質疑，包括，包機費用遠低市價，是否涉及特殊待遇；濫用公務機坪與資源，公私不分；單據不等於合法，監察與司法機關應主動釐清，林沛祥表示，疑點越描越黑，行政院必須向社會大眾清楚交代，切勿轉移焦點。

卓榮泰7日上午低調前往日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC）C組的台捷對戰，並於當天晚間返台。政院強調是私人行程，包機費用自理，但在野黨立委接連質疑有公務行程之嫌，以及包機費用是否真為卓榮泰自費。卓榮泰今日在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下對外公開說明。

請繼續往下閱讀...

林沛祥指出，依照卓榮泰公布的4張單據，整趟旅程花費約214萬元。然而以一般市場行情來看，類似規模的包機與相關費用動輒數百萬甚至上千萬，如今卻能以幾乎是「大打折扣」的「友情價」完成旅程。這樣的價格是如何談出來的，是否因身分而享有特殊關係或待遇，相關單據是否完整，政院必須說清楚。

林沛祥表示，更讓人無法理解的是，卓榮泰此行是否動用了政府的公務用機坪與相關行政資源。若公務機坪被拿來服務私人行程，不僅是社會觀感不佳，更涉及行政資源的濫用。政府資源究竟是用來服務國家，還是服務院長的球賽行程，社會大眾有權知道答案。

林沛祥提醒，單據的出現並不等於疑點已經消失，是否存在違法亂紀之實，仍有待進一步查證。如果行政院長可以動用政府場域、享受遠低於市場行情的特殊價格，最後再以幾張單據作為解釋，將為整個政府體系樹立極為惡劣的先例。未來各級官員是否也能比照辦理，若涉及行政資源不當使用，監察與司法機關都應主動介入調查。

林沛祥強調，如果一般民眾與企業根本無法享有這種「打到骨折」的包機行情，為何堂堂行政院長可以，這不僅不是一趟單純的看球行程，更是一趟充滿疑點的「黑箱特權包機之旅」。 用幾張單據就想掩蓋價格悖離市場常理的事實，不僅是低估了人民的智慧，更是對官箴的嚴重挑戰。

國民黨團嚴正要求行政院，應完整公開所有相關文件與費用明細，並接受外界檢視，讓真相回歸透明，而不是只用幾張單據就想讓社會「買單」。

