藍白狂酸卓榮泰208萬就能包機！他曝詢價華航結果狠打臉

華航頭等艙示意圖。（資料照，記者朱沛雄攝）

針對訪日觀戰WBC爭議，行政院長卓榮泰今（13日）秀出4份單據，其中包機208萬元，整趟旅程花近214萬元。卻遭不少藍白人士狂酸「208萬包機真划算」。對此，前桃園市議員王浩宇指出，他詢問過華航包機價格，對方報價單趟150萬，來回300萬。他認為，卓榮泰的身分覺得可以拿到折扣，加上一些可議價的空間，其實就合理價格。

「包機208萬，合理嗎？」王浩宇今日在臉書發文表示，還在當議員的時候，有次比賽他有思考過要包機，讓中壢人可以飛到東京看球，因此當時就詢問過華航包機的價格。「來回的牌價是150萬單趟，來回300萬。」

王浩宇說，基本上包機都會給基本的折數，大概是8至9折之間，卓榮泰絕對可以拿到8折，因此大概就是240萬左右。另外可以討論的空間，除了人數的減少、餐食成本的減少外，行李重量的減少，經過討論，最多也可以省幾十萬元。

「所以208萬便宜嗎？其實就合理價格。」王浩宇表示。他也說，華航很多飛馬尼拉等冷門航點的機票，一張7000、載客率低，來回的收入還比這個包機差很多，「所以208萬華航當然是賺錢的。不然哩？又不是慈善事業。」

