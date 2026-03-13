包機赴日卓榮泰秀4張單據打臉惡意抹黑 張育萌：藍白臉被打腫

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰日前赴日看世界棒球經典賽，引發藍白質疑包機特權。卓榮泰今公布相關單據，包括包機費用為208萬、門票18500元及當遊覽車車資4萬元等費用單據打臉藍白多日對他的抹黑。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，卓榮泰用4張收據把王鴻薇為首的藍白，臉打得腫到不行。

張育萌在臉書PO文表示，卓榮泰用4張收據，把王鴻薇為首的藍白，臉打得腫到不行，來，我們一張一張看。第一張就是比賽當天，松山機場到日本羽田機場，來回包機總共208萬，這張合約是經典賽台捷大戰前一天，卓榮泰就跟華航簽了這208萬就是從卓榮泰的存簿匯給華航。

張育萌指出，第二張是到了日本之後的遊覽車，總共20萬日幣，比賽當天，卓榮泰到日本後，直接在車上付給司機遊覽車公司寄回收據證明，第3張收據，是經典賽門票。一共日幣1萬8500元，這也有匯款證明是卓榮泰在行政院郵局親自匯款給中華職棒大聯盟，最後一張比較單純，是比賽前兩天，卓榮泰請他的秘書去換日幣，用4萬5122台幣換了約22萬日幣。

張育萌續指，猜國民黨又會鬼叫罵說「那怎麼不回台灣就公布？幹嘛拖一個禮拜？」答案很簡單。因為卓榮泰跟華航簽的合約，當然是商業機密卓榮泰來回跟華航確認可以公開，才能秀給大家看，事實上，不管卓榮泰是去日本、韓國還是美國玩，「行政院長」就是列管人員，不管是多私人的行程，出國都要寫公文，因為國家必須安排維安。

張育萌直言，這也是為什麼，在卓榮泰出國前一天，行政院會到松指部去開機密會議討論的就是行政院長的維安，4張收據就把王鴻薇打得滿地找牙。事實證明，藍營的戰神們不過如此，好了啦。藍白再硬拗下去就真的難看了。所以我說，翁曉玲和葉元之去廈門的收據要公開了嗎？

