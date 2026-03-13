為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    松信民調前爆爭議落馬 呂瀅瀅接受結果控有心人抹黑

    2026/03/13 15:44 記者何玉華／台北報導
    呂瀅瀅表示接受民調初選結果，但對有心人刻意抹黑仍顯意難平。（取自呂瀅瀅臉書）

    呂瀅瀅表示接受民調初選結果，但對有心人刻意抹黑仍顯意難平。（取自呂瀅瀅臉書）

    民進黨台北市議員第3選區（松山、信義）初選結果揭曉，在民調前爆發爭議的新人呂瀅瀅落馬；呂瀅瀅受訪表示，接受初選結果，但對有心人在民調前丟出有計畫性、不實的指控，仍顯意難平；至於是否有人針對立委王世堅「堅系」人馬，呂瀅瀅無奈表示，很難說沒有派系在運作。

    第3選區昨天晚間6點開始進行電話民調，昨天下午爆出呂瀅瀅與推薦她的立委王世堅失和、霸凌員工等爭議；兩人出面說明是遭人惡意、有計畫設計，但輿論仍發酵產生影響，加上另一新人郭凡有加權優勢，呂瀅瀅還是落馬。

    呂瀅瀅說，接受初選結果，加權多少有影響，更嚴重的是在民調前惡意爆料抹黑，是一連串的政治性報復；爆料者鄧小姐丟出片段的、不實的截圖、音檔抹黑她，說她霸凌員工，卻不去勞工局具名檢舉，而是選擇在網路不具名放話。且若真如鄧小姐所說與王世堅撕破臉，王世堅不會在最後兩天連續陪她掃街。

    呂瀅瀅直言是擋人財物被挾怨報復，之前鄧小姐在網路放話，她已於12月底報案提告，之所以沒有大動作回應，就是如王世堅所言「小人這樣對付我們，我們還是高格局的繼續往前衝」，不要給人大欺小的感覺，但「可能就是因為不理她、輕忽了，不知道燒這麼大」。至於是否有人針對王世堅，呂瀅瀅說，很難說沒有派系在背後運作。

