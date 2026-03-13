卓榮泰訪日遭藍白紅猛攻 粉專揭背後動機：怕台日結盟影響力

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰日前赴東京看球引發在野黨批評「有錢包機看球、沒錢撤僑」。對此，臉書粉專「聲量看政治」分析近10日YT各方陣營聲量數據，並直言「藍、白、紅想知道那個成果是什麼，想要突破、瓦解、無效化，打擊綠營政府的執政合法性與台日未來可能在各政策層面的島鏈結盟影響力」。

粉專「聲量看政治」發文指出，YouTube的影片數，在聲量上可視為各陣營主動攻擊或主動防禦、反守為攻的資料。

從近10天的數據來看，針對卓榮泰院長進行討論的影片數聲量部分，泛綠大有反守為攻，強勢想要反擊藍白紅的趨勢。

泛藍量仍大，但已經有些無以為繼，不過，紅軍雖然總量小，但也有逐漸強化的趨勢。

顯然，藍白紅連日的攻擊，是為了卓榮泰低調訪日，為台灣隊加油背後，那個實質的台日外交突破成果而來。

藍白紅想知道那個成果是什麼，想要突破、瓦解、無效化，打擊綠營政府的執政合法性與台日未來可能在各政策層面的島鏈結盟影響力。「看起來藍白紅這個質疑，沒有要停的意思？」

臉書粉專「聲量看政治」分析近10日YT各方陣營聲量數據。（圖擷自「聲量看政治」臉書粉專）

