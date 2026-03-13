江和樹建議楊寶楨選東南區當美女刺客 陳清龍:議員個人意見

江和樹表示，已向黨中央建議徵召美女楊寶楨選中市東南區。（江和樹提供）

新竹市府發言人楊寶楨在臉書公布，3月16日離開新竹市，而民眾黨中市議員江和樹認為台中市東南區雖少一席，但有多年輕人移入，目前國民黨吸收不了年輕票，他認為黨中央可以徵召楊寶楨當美女刺客，可吸收到立委羅廷瑋任東南區市議員時的年輕票；對此，中市黨部主委陳清龍表示，黨中央選決會未碰觸此議題，此為議員個人建議。

台中市東南區本屆應選5席，但因人口減少，今年的改選可能減少一席，成為應選4席，民進黨提名3席，而國民黨預計提名2席，且現任優先，一般預料現任市議員李中及林霈涵會被提名。

請繼續往下閱讀...

不過，江和樹表示，國民黨一直無法吸收到年輕選票，而原東南區的市議員羅廷瑋選上立委後，其年輕選票無人吸收，楊寶楨曾在台北、新竹市任職，年輕漂亮又有衝勁，且將在16日離開新竹市政府將回到台中市，黨中央應該徵召楊寶楨來參選東南區。

江和樹表示，楊寶楨可以把台北、新竹的觀念帶到傳統且已老化的東南區，而大里與東南區又在隔壁，因此一旦她被徵召，他可以全力支持。

新竹市政府發言人楊寶楨在臉書po文，十六日離開市府。（翻攝楊寶楨臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法