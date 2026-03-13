為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美史3國合辦GCTF數位創業研習營 網紅「電商人妻」分享實務經驗

    2026/03/13 12:16 記者方瑋立／台北報導
    史瓦帝尼王國商工暨貿易部長庫馬羅 （Manqoba Khumalo）。（外交部提供）

    史瓦帝尼王國商工暨貿易部長庫馬羅 （Manqoba Khumalo）。（外交部提供）

    外交部今（13）日發布新聞稿表示，我國與美國駐史瓦帝尼王國大使館及史國政府合作，於當地時間3月11日至12日在史國伊祖維尼（Ezulwini）舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）數位創業：培力青年與中小微企業」（DigitalEntrepreneurshipforYouthandMSMEs）國際研習營，邀請我國企業及網紅「電商人妻」與談，分享如何培養青年創業能力並協助中小微企業推動數位轉型。

    外交部表示，本次研習營開幕典禮由我國駐史國大使梁洪昇、美國駐史國代辦MarcWeinstock及史國商工貿易部長庫馬羅（ManqobaKhumalo）共同致詞，並由史國資通訊暨科技部長瑪吉雅（SavannahMaziya）於閉幕致詞。

    梁洪昇致詞強調，台灣作為全球「科技之島」，長期運用科技與數位創新能力貢獻國際社會。我國政府近年持續協助史國改善數位基礎建設、提升科技應用能力並推動青年創業培力，期盼透過分享台灣的成功經驗，協助史國因應高失業率挑戰，並朝向數位化國家發展目標邁進。

    外交部指出，本次活動吸引來自史瓦帝尼、台灣、美國及日本等國約150位產官學界人士及在地新創社群代表參與。值得關注的是，我國企業「資拓宏宇」、「愛卡拉」（iKala）以及知名網紅「電商人妻」也應邀與談，分享台灣在數位創業與數位行銷領域的實務經驗。

    外交部表示，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）自2015年創立以來，已成為促進跨國交流與能力建構的重要平台。本次研習營是繼2021年、2024年後，第3度在史瓦帝尼王國舉辦相關活動，再次展現台灣與國際夥伴攜手推動非洲地區數位發展與經濟韌性的持續努力。

    美國駐史瓦帝尼王國代辦Marc Weinstock。（外交部提供）

    美國駐史瓦帝尼王國代辦Marc Weinstock。（外交部提供）

    我國駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇。（外交部提供）

    我國駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇。（外交部提供）

    外交部與美國駐史瓦帝尼王國大使館及史國政府合作，於當地時間3月11至12日在史國伊祖維尼（Ezulwini）舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）數位創業：培力青年與中小微企業」國際研習營，邀請我國企業及知名網紅「電商人妻」與談。（外交部提供）

    外交部與美國駐史瓦帝尼王國大使館及史國政府合作，於當地時間3月11至12日在史國伊祖維尼（Ezulwini）舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）數位創業：培力青年與中小微企業」國際研習營，邀請我國企業及知名網紅「電商人妻」與談。（外交部提供）

    熱門推播