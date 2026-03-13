建議陳佩琪開臉書的是她！爆柯亞斯伯格大兒子：世界只有自己和媽媽

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照，民眾黨提供）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪，因熱衷撰寫臉書文，替柯文哲帶來不少麻煩。民眾黨創黨元老朱蕙蓉今日在臉書發文自爆，當初建議陳佩琪開臉書的人就是她，當時柯文哲有顧慮，朱還說「我會幫你看著」。後來陳佩琪寫臉書鬧出爭議，她也曾三次勸陳佩琪先不要寫臉書，但遭對方婉轉但堅定、甚至不耐煩地拒絕。她還透露，柯文哲確診亞斯伯格症的大兒子，世界裡只有自己和媽媽，針對近日畢業典禮爭議，希望社會能手下留情。

朱蕙蓉今日臉書發文，透露早在2013年前後，就是她向柯文哲建議讓陳佩琪開臉書，當時柯已有顧慮，她則拍胸脯保證會幫忙看著。沒想到後來陳佩琪的文章多次引發風波，朱蕙蓉曾三次傳訊建議陳「暫時不要再寫」。

朱蕙蓉憶述，第一次建議時，陳佩琪雖然婉轉但口氣堅定回絕，結果兩三天後就爆發「市長颱風天在家清冰箱」事件；第二次建議時，陳的口氣已顯得不耐煩；到了第三次，正值柯文哲出事、陳佩琪寫下看房準備幫兒子娶親，甚至自爆用兒子名義開公司時，朱蕙蓉提醒這會大大影響兒子，這次陳的回覆更是讓她「瞠目結舌看了良久不敢相信」，不過她沒有具體透露回應內容。

針對近期陳佩琪因提及受邀參加兒子東大博士畢業典禮再度引發爭議，朱蕙蓉也罕見談及柯家兒子的狀況。她指出，這孩子是典型的亞斯伯格症思維，思考專一且單一，任何事只要不關係到他，他都不會在意。朱更舉例，這孩子連走路都非常固執，若媽媽教他走路要靠右，他即便半夜起床上廁所也會堅持走右邊路線。

朱蕙蓉坦言，這孩子世界裡真的只有自己，唯一相信的人就是媽媽，對媽媽的話絕對照單全收。她強調這些細節都是過去與陳佩琪吃飯閒聊及在節目訪談中得知，並非個人揣測，她真心覺得孩子非常無辜，希望社會能手下留情，「他應該還有他的未來、他的天空」。

