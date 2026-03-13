蕭敬嚴挨轟「背骨仔」籲拒投 趙少康：黨內不能都是乖乖牌

趙少康說，國民黨內不能都是乖乖牌。（記者甘孟霖攝）

領表登記投入新北市第十一選區（汐止、金山、萬里）議員黨內初選的國民黨前發言人蕭敬嚴，遭同黨立委徐巧芯、葉元之等人砲轟是「背骨仔」，呼籲藍營支持者拒投。近期為蕭敬嚴站台的前中廣董事長趙少康今（13日）說，力挺年輕戰將，黨內不能都是乖乖牌。

蕭敬嚴過去不少批評自家人的表現，讓黨內部分人士不滿。徐巧芯說支持年輕人才，但當中唯一不支持蕭敬嚴，批蕭在綠營節目對國民黨不問是非、長期嘲諷、披著國民黨的招牌幫著民進黨講話；葉元之也提起，大罷免時，藍白兄弟姐妹大家努力反罷，唯有「蕭先生」跟綠營一起搞罷免。

趙少康今受訪說，過去蕭敬嚴參選新北市議員第十選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）這個國民黨的艱困選區，是一個年輕戰將，所以他才會支持。他也提起自己年輕時常常發表對黨中央不滿的言論，國民黨不能都是乖乖牌，也不能只看蕭批評黨內的言論，而不去看蕭為黨說話的言論。

他說，蕭敬嚴敢上綠營電視節目，這也是一種勇氣，值得肯定，初選就讓選民去決定，對蕭有批評、不滿就講講就好，不必一直追殺。

媒體也問趙，因為支持蕭敬嚴，臉書被藍營支持者洗版。趙少康對此回應，他有一個個點進去看，發現這些留言的好像都是淘寶買來的假帳號，他也一笑置之，網軍用假帳號來留言也要適可而止，初選就交給民調、選民來決定。

