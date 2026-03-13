國民黨團熱議蕭敬嚴 傅崐萁：未做任何決議

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

前國民黨發言人蕭敬嚴登記國民黨新北市議員初選，同黨立委徐巧芯、葉元之認為蕭敬嚴過去在政論節目屢次抨擊黨內同志，表態不支持。蕭敬嚴回應，最重要的是爭取選民認同，初選就有抹黑奧步、霸凌手段出現，盼競爭者自重。立法院國民黨團今日舉行黨團大會，藍委們熱議此事，國民黨團總召傅崐萁會後受訪表示，家和萬事興，大家討論的情況非常和善，「大家有一致的諒解，一定的understanding」，這個部分就交給相關黨務的主管機關處理，黨團不做任何的決議。

傅崐萁說，一個家庭裡不同的兄弟姊妹，有不同的聲音，一隻手伸出來，五隻手指頭也不見得一樣長，國民黨是一個開放的政黨，立法院黨團內部的聲音，大家都可以表達，黨團並沒有做成任何的決議，很多的聲音讓它自然的讓相關黨務的主管機關來處理，一切依照相關的規定來辦理。

徐巧芯說，絕對沒有抹黑或霸凌蕭敬嚴，所有相關的事證，都是蕭過去在政論節目上自己親口說出來的，過程中沒有任何AI變臉或變造，蕭過去9年來不間斷攻擊國民黨或藍營同志，甚至曾引用新黨北市議員侯漢廷母親的話來罵侯，「這麼缺德的事情都幹得出來，我非常驚訝！」現在是初選階段，當然可以表達支持或不支持某位候選人，就由民眾自行判斷及選擇。

徐巧芯質疑，蕭敬嚴過去曾在節目上和青鳥一起挺大罷免，連民進黨立委王義川遞交民進黨入黨申請書給他，他都沒有拒絕。「我只是疑惑，如果真的不喜歡國民黨，人家給你民進黨入黨申請書都沒有表達拒絕，那為什麼要爭取國民黨提名參選？」

「真正被霸凌的其實是我們，在大罷免期間被他落井下石。」徐巧芯表示，她只是把事實公諸於世，沒有霸凌，她去蕭敬嚴臉書留言，不到10分鐘就被封鎖刪除或隱藏留言，如果今天一名代表國民黨參選的人，連黨內提出的質疑都沒有辦法回應，比方說他過去以批評國民黨為樂，為什麼現在想用國民黨的名義參選？

徐巧芯說，這時候蕭敬嚴大可以把他過去在這些政論節目捍衛國民黨、幫國民黨講話的片段也剪出來，告訴大家這只是一部分，更多的時候是有戰力、在幫忙的，可是完全沒有，反過來再次批評黨內對他事實的質疑是抹黑及霸凌，這一點實在不可取。如果他的戰力就是「蕭禁言」，那我們又要如何期待他對外有監督的戰力？

