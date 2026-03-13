藍白狂打卓榮泰鎖定「自費&公費」？謝志偉：細節藏在魔鬼裡

卓榮泰今天特地秀出4份單據，包括門票、遊覽車資、包機費用與水單，其中包機208 萬元，整趟旅程花近230萬元。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰7日親飛東京為世界棒球經典賽台灣隊應援，連日遭在野黨質疑是否花公帑包機。駐歐盟代表謝志偉表示，很多人不解藍白為什麼把焦點鎖定在「自費或公費？松山軍用機場能否起降民航機？行政院有無協調松指部等情事？」其實細節藏在魔鬼裡，因為，他們要利用這些「細節追究」來造成「打弊案」的印象。

謝志偉今日在臉書發文表示，必須先確定一件事「1972年日本和中華民國（台灣）斷交以來，卓院長是至今第一位赴日且出現在公開場合的台灣行政院長」，這到底是一件「外交突破」的大事，還是一件「外交挫敗」的弊案」？光從他們碰都不敢碰「此行是否表示台日關係增進或中共為何既幹譙又跳腳？」等「正常」議題，就證明了：即便在這些藍白人眼中，「卓揆日本行是否為外交大突破」的答案顯然也是「Yes」，無庸置疑。

謝志偉質問，在這種情況下，若是「公費」支付，有問題嗎？包機從松山軍用機場起降，有問題嗎？行政院協調松指部，有問題嗎？答案是「通通沒有！剛好而已！」

謝志偉說，既然如此，那為什麼要「自費」？就是因為要搭「私人行程」的說法。藍白真要問，就要問：「那，既是『外交突破』和『私人行程』不是衝突的概念嗎？」要這樣問，才有水準，才有誠意。謝志偉表示，問了就會知道，為台灣拼外交，多辛酸、多委屈，又多令人感到驕傲。

謝志偉最後也比喻，表示設想一狀況，若台灣隊有球員驚險萬分地成功盜壘得分，會有人這樣質疑：「盜壘就盜壘，為什麼還要作假動作？還有，跑這麼快，鞋子是自費還是公費買的？從一壘一路盜回本壘，是私人行程？還是公務行程？」有這種人嗎？「有！哪種人？病得不輕的人。」他表示，他們想造成「噢！魔鬼藏在細節裡！」的印象，但，實際上，我們看到是「噢！細節藏在這些魔鬼裡！」

針對在野黨質疑，卓榮泰今天也特地秀出4份單據，包括門票、遊覽車資、包機費用與水單，其中包機208 萬元，整趟旅程花近230萬元。

