刑法修正案三讀 增訂無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定

立法院長韓國瑜敲下議事槌，宣布中華民國刑法施行法第7條之2及第7條之3條文修正草案三讀通過。（記者田裕華攝）

立法院會今（13日）三讀通過「刑法部分條文修正案」，增訂無期徒刑、有期徒刑受刑人遭撤銷假釋後，其執行殘餘刑期長短的認定、最低應執行期間的計算、接續執行他刑的方法，以及合併計算最低應執行期間等規定，以回應憲判認定現行條文違反比例原則與保障人身自由的意旨。

憲法法庭113年憲判字第2號判決指出，「刑法」規定無期徒刑假釋經撤銷者，一律執行20年或25年的固定殘刑，不符比例原則、違反保障人身自由意旨，部分違憲。86年修法及94年修法的刑法79條之1第5項規定，於判決宣示之日起屆滿2年時失效。

請繼續往下閱讀...

立法院會今天通過國民黨團、民眾黨團及民進黨團所共同提出的修正動議。三讀條文明定，無期徒刑受刑人經撤銷假釋者，應執行原無期徒刑。如假釋期間有更犯之罪，併執行之。

三讀條文指出，應執行的原無期徒刑，除假釋期間更犯之罪經宣告為無期徒刑確定者外，其有悛悔實據者，在執行滿一定期間後，包括10年、15年、25年，由監獄報請法務部，得再許假釋出獄例。

三讀條文進一步規範，依其他法律規定撤銷假釋，或因假釋期間故意更犯罪而受未滿1年有期徒刑的宣告確定者，10年。若假釋期間故意更犯罪，受1年以上未滿5年有期徒刑的宣告確定者，15年。若假釋期間故意更犯罪，受5年以上有期徒刑的宣告確定者，則是20年。

有期徒刑方面，三讀條文規定，有期徒刑經撤銷假釋，殘餘刑期10年以下者，於全部執行完畢後，再接續執行他刑，不適用刑法第79條之1第1項有關合併計算執行期間的規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法