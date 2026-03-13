盧秀燕首站訪曼徹斯特 談及中市是珍奶故鄉引驚奇

台中市政府訪美團與曼徹斯特市府團隊合照。（市府提供）

台中市長盧秀燕已在美東時間12日抵達美國波士頓，首站前往新罕布夏州拜會姊妹市曼徹斯特市長 Jay P. Ruais，盧向Ruais 介紹台中是風靡全球的珍珠奶茶發源地，因珍奶在曼城也相當受到歡迎，讓Ruais及其市府團隊相當驚喜，並表示該市是美式炸雞柳發明地，珍奶搭配雞柳條是絕佳的美食組合，有機會一定會訪問台中，品嚐最道地的珍奶。

台中市長盧秀燕11日開始為期11天的城市外交，美東時間12日抵達美國波士頓，首站便是到新罕布夏州拜會曼徹斯特市長，雙方針對居住正義、街友議題及犯罪防治等三大議題深入交流。

盧秀燕表示，曼徹斯特市與台中市皆處於城市快速發展期，且面臨相似的挑戰，除了探討如何平衡城市發展與市民的居住權益；對於街友議題也分享如何有效整合資源，協助無家可歸者的社會問題，並交流城市層級的反毒政策與預防機制。

Ruais則分享藥物成癮防治經驗，包括如何增加警力編制與修訂城市條例強化公安秩序維護，同時也提供康復與社區資源。對此，市府衛生局也分享整合衛、警、社政資源，建立「三段預防策略」，提供從教育宣導、家庭支持到多元戒治的系統性輔導，落實全方位防制。

盧秀燕也介紹台中是風靡全球的珍珠奶茶發源地，由於珍奶在曼城也相當受到歡迎，Ruais市長及曼城市府團隊相當驚喜，並表示該市是美式炸雞柳發明地，珍奶搭配雞柳條是絕佳的美食組合，就像兩市的姊妹市情誼，有機會一定會訪問台中，品嚐最道地的珍奶。

此次拜會行程，曼徹斯特市長在預算審查百忙中仍特地抽空與盧市長會面，並致贈盧市長該市「市鑰」作為見面禮，上面特別烙印盧市長的英文拼音，見證雙方姊妹市深厚情誼。

曼徹斯特市長-jay-p-ruais致贈市鑰給市長盧秀燕，見證兩市深厚情誼。（市府提供）

