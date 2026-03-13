寶寶要走了！竹市府發言人楊寶楨任職9個多月今離職

寶寶要走了！新竹市府發言人楊寶楨在市府任職9個多月今離職。圖為楊寶楨每週錄製市政工作情形。（記者洪美秀翻攝）

新竹市府發言人楊寶楨去年6月2日獲當時的代理市長邱臣遠延攬進市府擔任發言人角色，但傳出楊寶楨任職到今天，先前已請假未出席市府相關會議與活動，以人生另有規劃安排離開市府。據傳楊寶楨將代表民眾黨投入年底的選舉。對此，楊寶楨未接記者電話回應。

曾擔任民眾黨前發言人的楊寶楨個人爭議事件不斷，除曾傳出與民眾黨內不合辭去黨職，還曾在記者會中突然爆哭，之後被基隆市府延攬擔任政策推廣大使。去年6月2日又突被代理市長邱臣遠延攬到新竹市府擔任發言人，如今僅任職9個多月又「被」離職，外界也解讀因市長高虹安已復職回歸市府，曾代理市長1年5個月的副市長邱臣遠傳與高虹安不合已是檯面化的事，如今楊寶楨「先」走一步，外界也關注邱臣遠的下一步動向。

不過，楊寶楨擔任竹市府發言人9個多月，一般市民幾乎對其無特別印象，除隨邱臣遠多次出訪澳洲及日本，及每週照表宣傳市務會議市政工作，最為人所知的就是去年雙十節國慶日，有愛慕及想追求楊寶楨的男子持續騷擾她，導致楊寶楨不得不向警方報警處理而引發各界討論。

