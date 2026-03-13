為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    日議員反對柯文哲入境 陳智菡以辜仲諒為例「了解台灣時事再批評」

    2026/03/13 11:10 記者李文馨／台北報導
    台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

    台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照）

    日本神戶市議員上畠寛弘認為日本政府不應允許民眾黨前主席柯文哲在司法審判仍進行中的情況下入境日本。對此，民眾黨團主任陳智菡表示，無罪推定應該是民主國家、有法律素養的人會有的見解，且台灣有位判決在案的人（中華棒協理事長辜仲諒）通過法院申請到日本看經典賽，呼籲他應該對台灣時事或法律有更進一步的了解再批評。

    京華城案26日宣判，柯文哲的妻子陳佩琪近日稱，希望能解除柯境管，讓他赴日參加兒子畢業典禮。對此，日本神戶市議員上畠寛弘強調，日本政府不應允許「試圖逃避司法的人」入境，否則恐對台日友好關係造成負面影響。

    民眾黨團主任陳智菡今天上午在黨團記者會上表示，無罪推定應該是民主國家、有法律素養的人會有的見解。這位日本議員可能對台灣法令不是很熟悉，他可能不曉得在日本的經典賽之前，有一位已經有判決在案的人（辜仲諒），通過了法院申請到日本看經典賽，而且是責付給運動部次長。

    她認為，日本議員可能要對台灣時事或法律要有更進一步的了解，再來做這樣的批評。

    辜仲諒因捲入中信銀澄清湖大樓購地案，一審被依違反「銀行法」判刑7年8月，遭限制出境和實施科技監控。辜仲諒於經典賽前向法院聲請暫時解除限制出境，法官最終同意3月4日至9日赴日，並指示律師先準備展延聲請，以便小組賽若晉級，辜可赴美率隊參賽。

