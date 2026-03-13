為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    酒駕停權仍聯合登記造勢被質疑「打假球」 陳光軒：申訴結果未出爐

    2026/03/13 10:56 記者蔡政珉／苗栗報導
    網友質疑酒駕建議停權仍聯合登記造勢打假球，陳光軒表示，申訴結果未出爐。（資料照）

    網友質疑酒駕建議停權仍聯合登記造勢打假球，陳光軒表示，申訴結果未出爐。（資料照）

    民進黨籍苗栗縣議員陳光軒2024年8月間，開車經過苗栗縣頭份市中華路時碰撞前車，陳光軒通報警方，其酒測值達0.32mg/l被警方移送後判刑並易科罰金。不過，因陳光軒11日參加聯合登記造勢活動，遭網友質疑處分「打假球」，陳光軒受訪時回應，目前申訴結果仍未出爐，他才會前往參加。

    陳光軒指出，對於當時所犯的錯誤引起觀感不佳，他感到相當抱歉；至於外界今爆出質疑他仍參加聯合登記造勢活動，陳光軒強調，他當時收到縣黨部處分後已向黨中央申訴，目前結果仍未出爐，他對選區選民仍有責任，希望還是能披掛民進黨戰袍繼續參選。

    至於若黨中央於選前做出停權或開除黨籍等決定，是否仍會參選到底？陳光軒表示，目前處分仍在申訴中，他不回應假設性問題。

    民進黨苗栗縣黨部主委、與陳光軒同選區的縣議員參選人陳詩弦則說，同為議員參選人，對於其他黨員同志狀況他目前表達尊重。

    縣黨部執行長連森裕則說，去年1月份經縣黨部評議會決議對陳光軒停權3年，之後陳光軒向黨中央申訴，之前縣黨部多次開會有黨員建議請黨中央盡速核定，不過目前仍無結果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播