酒駕停權仍聯合登記造勢被質疑「打假球」 陳光軒：申訴結果未出爐

民進黨籍苗栗縣議員陳光軒2024年8月間，開車經過苗栗縣頭份市中華路時碰撞前車，陳光軒通報警方，其酒測值達0.32mg/l被警方移送後判刑並易科罰金。不過，因陳光軒11日參加聯合登記造勢活動，遭網友質疑處分「打假球」，陳光軒受訪時回應，目前申訴結果仍未出爐，他才會前往參加。

陳光軒指出，對於當時所犯的錯誤引起觀感不佳，他感到相當抱歉；至於外界今爆出質疑他仍參加聯合登記造勢活動，陳光軒強調，他當時收到縣黨部處分後已向黨中央申訴，目前結果仍未出爐，他對選區選民仍有責任，希望還是能披掛民進黨戰袍繼續參選。

至於若黨中央於選前做出停權或開除黨籍等決定，是否仍會參選到底？陳光軒表示，目前處分仍在申訴中，他不回應假設性問題。

民進黨苗栗縣黨部主委、與陳光軒同選區的縣議員參選人陳詩弦則說，同為議員參選人，對於其他黨員同志狀況他目前表達尊重。

縣黨部執行長連森裕則說，去年1月份經縣黨部評議會決議對陳光軒停權3年，之後陳光軒向黨中央申訴，之前縣黨部多次開會有黨員建議請黨中央盡速核定，不過目前仍無結果。

