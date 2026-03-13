對游盈隆砲聲隆隆！中選會人事案今表決 民進黨團「展現執政高度」將一致投同意票

中選會主委被提名人游盈隆。（資料照）

立法院會今（13日）將進行中央選舉委員會人事同意權案記名投票表決，民進黨團會前召開黨團會議，席間針對主委被提名人游盈隆過去批判黨內的言論砲聲隆隆，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，考量中選會做為獨立機關的超然公正，黨團最終決議展現執政高度，將一致投下同意票。

中選會目前僅4名委員在任，依規定至少5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，待立法院審議並完成人事同意權案投票。

莊瑞雄今在民進黨團會議後受訪直言，會議砲聲隆隆，黨團成員把過去的不爽、恩怨一股腦全部講出來，最主要就是針對游盈隆，因為游過去對民進黨有很多批判，甚至在關鍵時刻表達一些不是很悅耳的話。

不過，莊瑞雄說明，大家也都體認到中選會是獨立機關，主委人選需要跨黨派、也要有一定的高度，且接下來還有軍購案、總預算案、大法官人事同意權案等，執政團隊與在野黨的立場當然會有所不同，但執政黨必須展現一定的高度，因此民進黨團釋出善意，決議進行一致性投同意票。

媒體詢及是否含淚投票？莊瑞雄緩頰說，沒有那麼嚴重，因為民進黨團成員提出自己的意見、並且共體時艱，更凸顯民進黨對於獨立機關超然公正的尊重，納入一個過去常批評民進黨的人，黨團願意一致投同意票。

據傳黨內英系不滿游盈隆過去言論，隸屬英系的民進黨立委蔡易餘僅低調回應，大家有意見，但黨團有決議了。

