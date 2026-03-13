為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀首登立院議場發言 韓國瑜：一路走來風風雨雨非常不容易

    2026/03/13 10:28 記者林欣漢／台北報導
    民眾黨中配立委李貞秀今日於立法院會國是論壇首次上台發言，韓國瑜也於李貞秀發言前予以勉勵。（記者田裕華攝）

    民眾黨中配立委李貞秀今日於立法院會國是論壇首次上台發言，韓國瑜也於李貞秀發言前予以勉勵。（記者田裕華攝）

    民眾黨中配李貞秀立委資格惹議，立法院前天舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。李貞秀今日於立法院會國是論壇首次上台發言，韓國瑜也於李貞秀發言前予以勉勵，「這一路走來風風雨雨非常不容易，妳即將要第一次登上發言台，希望妳好好認真努力，為台灣民主擦亮招牌，為廣大人民努力貢獻，祝福妳，台灣的主神媽祖保佑妳」。

    李貞秀發言完下台後激動落淚，並在國是論壇結束後向韓國瑜致意，李貞秀說，「我前面就想哭了，他本來說不講了。上帝會保守，各種宗教都是勸大家向善」。

    對於韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。陸委會發言人梁文傑昨對此說，韓院長是在重申「立法院不會撤銷」，行政部門感到遺憾。

    行政院發言人李慧芝也表示，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

    立院國是論壇，立委李貞秀第一次上台發言，受到立法院長韓國瑜的鼓勵，李貞秀在下台後激動落淚。（記者田裕華攝）

    立院國是論壇，立委李貞秀第一次上台發言，受到立法院長韓國瑜的鼓勵，李貞秀在下台後激動落淚。（記者田裕華攝）

    立院國是論壇，立委李貞秀第一次上台發言，受到立法院長韓國瑜的鼓勵，李貞秀在下台後激動落淚。（記者田裕華攝）

    立院國是論壇，立委李貞秀第一次上台發言，受到立法院長韓國瑜的鼓勵，李貞秀在下台後激動落淚。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播