李貞秀首登立院議場發言 韓國瑜：一路走來風風雨雨非常不容易

民眾黨中配立委李貞秀今日於立法院會國是論壇首次上台發言，韓國瑜也於李貞秀發言前予以勉勵。（記者田裕華攝）

民眾黨中配李貞秀立委資格惹議，立法院前天舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。李貞秀今日於立法院會國是論壇首次上台發言，韓國瑜也於李貞秀發言前予以勉勵，「這一路走來風風雨雨非常不容易，妳即將要第一次登上發言台，希望妳好好認真努力，為台灣民主擦亮招牌，為廣大人民努力貢獻，祝福妳，台灣的主神媽祖保佑妳」。

李貞秀發言完下台後激動落淚，並在國是論壇結束後向韓國瑜致意，李貞秀說，「我前面就想哭了，他本來說不講了。上帝會保守，各種宗教都是勸大家向善」。

對於韓國瑜表示，在最終認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。陸委會發言人梁文傑昨對此說，韓院長是在重申「立法院不會撤銷」，行政部門感到遺憾。

行政院發言人李慧芝也表示，「李女士」資格狀況不明，但拿到國家機密的立委資格不能不明，期望立法院盡速行使中選會人事同意權，早日釐清爭議。

立院國是論壇，立委李貞秀第一次上台發言，受到立法院長韓國瑜的鼓勵，李貞秀在下台後激動落淚。（記者田裕華攝）

