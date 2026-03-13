邁向「健康宜蘭」 綠營林國漳提3大體育藍圖

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右4）針對宜蘭體育與縣民健康議題發表政見。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府今年9月9日將成立運動處，整合辦理縣內各項體育事務；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天提出3大體育藍圖，除完善棒球場爭取職棒重返宜蘭外，還要落實選手及教練獎勵自治條例，以及推動運動新經濟，全力邁向「健康台灣、健康宜蘭」的願景。

林國漳今天針對宜蘭體育與縣民健康議題發表政見，強調宜蘭正面臨人口老化挑戰，「長壽」必須與「健康」並行，承諾若當選縣長，將會讓運動成為縣民的生活核心。

林國漳說，首要將重振棒球熱潮，著手提升現有球場規格，若現有場地無法滿足職棒標準，將評估新建一座符合國際規範的棒球場，帶動基層體育。另外，運動也不應受限天候，計畫整合並開放全縣學校及社區內的室內與半室內空間，轉化為「全民運動場館」。

他說，針對體育人才流失問題，也會編足獎勵預算，並推動公私協力，主動媒合企業與民間資源，共同設立獎勵基金，成為運動員最強大後盾。未來還將建立全民運動風氣，並將體育賽事與地方觀光串聯，透過運動觀光創造在地就業機會，發展宜蘭特色運動產業鏈。

國民黨參選人吳宗憲則在日前拋出規劃「體育大縣」5大藍圖，包括打造全天候運動聚落、全齡共好、帶動「運動觀光」經濟、改善校園環境及爭取全國和國際體育賽事。民眾黨陳琬惠長期致力支持基層體育發展，曾提健康快樂宜蘭理念，透過體育、音樂與育樂發展，強化身心靈健康。

