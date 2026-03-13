韓國瑜力挺「媽祖保佑」 李貞秀首登國是論壇發言網炸鍋

立院國是論壇，立委李貞秀第一次上台發言，受到發言前韓院長的鼓勵，李貞秀在下台後激動落淚。（田裕華攝）

民眾黨立委李貞秀雙重國籍、戶籍爭議持續延燒，她至今未放棄中華人民共和國國籍，繳交給立法院的切結書，國籍欄只填具中華民國籍，涉《刑法》使公務員登載不實罪；因去年3月才繳交註銷中國戶籍證明，被陸委會認定違反兩岸條例，不具有立委參選資格，立法院卻拒絕解職。政治工作者周軒表示，今（13日）立院國是論壇，立委李貞秀第一次上台發言，受到發言前韓院長的鼓勵，李貞秀便開始講剴剴案，網友們看到貼文後紛紛感到憤怒。

周軒在臉書PO文表示，立院速報，今天立法院國是論壇，李貞秀上台前，韓國瑜表示：

「在李貞秀發言之前，有兩句話要跟李貞秀委員講，這一路走來風風雨雨，非常不容易。妳即將要第一次登上發言台，希望妳好好認真努力，為台灣民主擦亮招牌，為廣大人民來努力貢獻，祝福妳，台灣的主神媽祖保佑妳。」然後李貞秀開始講愷愷案。

網友們看到貼文後紛紛留言「韓國瑜真的是夠了！是你讓李就職的，又不敢承擔要將她解職。沒肩膀竟然搞個協商來決定她的去留」、「扯到無極限的台灣國會！」、「愷愷是在社會安全網中的孩子，不是沒有撈到的，她想講什麼啊」、「天哪！為什麼台灣的立法院被共匪挾持」、「這個路人站在台上幹麻？ 那我是不是可以上去台上罵那個酒空的？」

