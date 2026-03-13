中選會人事同意權案今表決 民眾黨團投票意向保密到家

民眾黨立法院黨團今天上午召開「中選會人事權案 民眾黨投票公開透明」記者會，圖為總召陳清龍。（民眾黨團提供）

立法院會13日將進行中選會人事同意權案記名投票表決。民眾黨團總召陳清龍今天上午對投票意向持續保密，強調黨團對人事同意權案會「團進團出」，專業性、公正性會是他們判斷是否適任的重要標準，並透露，被提名人的問卷回覆內容，跟他過往的論點主張不同會納入投票參考依據。

中選會目前僅剩4名委員在任，依規定至少有5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，待立法院審議並完成人事同意權案投票。

請繼續往下閱讀...

陳清龍今天上午在黨團記者會上表示，黨團昨天下午、今天早上開了兩次會議，經過充分討論、溝通達成共識，民眾黨對於人事同意權會團進團出，做出一致性的投票；而中選會是獨立機關，必須要公正執行選務工作，因此專業性、公正性會是民眾黨判斷是否適任的重要標準。

陳清龍說，被提名人皆有填寫民眾黨提出的問卷，從內容來看，會去判斷，被提名人是否有誠實的回答，是否有隱藏什麼經歷，或是為了官職，問卷答案跟他過往的論點主張不同，這些都會納入投票參考依據。

黨團主任陳智菡補充，現在投票還沒有進行，所以投票內容與結果，稍晚就會公諸在大家面前。媒體追問，民眾黨團預計同意幾位、不同意幾位？陳清龍說，這個答案待會很快就揭曉，投票後就知道結果。

「立法院職權行使法」規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委2分之1的同意為通過。

根據各黨在國會的席次，國民黨團加上參與藍營運作的無黨籍立委陳超明和高金素梅共有54席，民進黨51席、民眾黨8席。立法院現有113席立委，被提名人要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法