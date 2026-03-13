小草亂噴「無罪推定」？李忠憲揭關鍵：不代表免受社會監督

柯文哲。（資料照）

京華城案一審將於本月26日宣判。對此，學者李忠憲以標題「無罪推定，所以就不能評論嗎？」探討，他直言此觀點觸及到2個不同的領域：法律原則與公共討論。它在社會上的意義，正是反映這兩者之間的張力。

李忠憲今於臉書發文指出，民眾黨創黨主席柯文哲的官司就要宣判，這幾年來看到媒體報導，幾乎所有評論柯文哲疑似犯罪事件的文章，都會加上無罪推定之類的文字，真是史上未見。連日本神戶市議員上畠寛弘不歡迎柯文哲去日本，也被小草出征說：「不懂無罪推定」。

「無罪推定，所以就不能評論嗎？」這句話碰觸到2個不同的領域：法律原則與公共討論。它在社會上的意義，正是反映這兩者之間的張力。

法律原則：保護個人不被國家錯判「無罪推定」的核心意思是：在法院判決確定之前，一個人在法律上被視為無罪。這個原則的目的是限制國家權力，避免政府或司法機構在沒有證據的情況下就處罰人民。

無罪推定是法律程序的原則，它規範的是法院、檢察官、警察，而不是一般人民的言論。社會上出現爭議事件時，人民仍然可以討論，例如：政治人物的行為，公共政策，涉及公共利益的案件，媒體報導的事件。

「這是因為民主社會同時有另一個原則：言論自由。」因此在社會層面：法律尚不能定罪時，社會可以討論：評論某個政治人物是否適任、有沒有貪污腐敗，評論某個企業是否有倫理問題，討論某個案件的制度問題，這些都屬於公共討論。

「無罪推定，所以就不能評論嗎？」其實是在質疑一種常見的說法：「法院還沒有判決，所以大家不能評論。」這句話在公共領域往往被用來阻止批評，降低輿論壓力，延後社會責任的討論。

「無罪推定不等於禁止社會討論」。李忠憲坦言，在現代社會其實存在2種責任：法律責任，由法院決定，是否有罪、是否處罰。以及社會責任，由社會輿論決定，是否信任某個政治人物，是否繼續支持某個企業，是否認為某種行為不適當。例如：政治人物即使沒有被判刑，仍可能因為爭議而下台，這就是政治責任或公共責任。

不要把法律原則誤用成阻止公共討論的工具。簡單說：「法律上：要謹慎定罪；社會上：可以理性討論」。這句話唯一的作用可能在提醒：討論不等於獵巫。民主社會需要的不是沉默，而是理性的公共討論。無罪推定保護的是法律程序，而不是讓公共人物免於社會監督。

