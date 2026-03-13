竹市水情轉黃燈 綠營民代批高虹安團隊只在意出國玩樂

新竹市水情轉黃燈，綠營民代批高虹安團隊只在意出國玩樂，不思民生之苦。（取自政府官網）

春雨未解旱象，經濟部官方粉絲專頁已將新竹市水情轉為減壓供水（離峰時段）的黃燈狀態，經濟部早已成立應變小組進行相關處置，而新竹市府至今未對水情轉為黃燈發布相關提醒或宣導訊息，綠營議員劉彥伶及楊玲宜都說，竹科園區是用水大戶，市府是否已向廠商說明備水或提出因應之道，更批高虹安團隊只想著出國玩樂，哪管民生之苦。

劉彥伶說，新竹地區在梅雨季來臨前，過去就曾多次面臨水情吃緊的情況，在水情轉為黃燈階段時，更應提早向竹科廠商、市民說明現況，並加強節水宣導，讓民眾能夠共同配合，降低後續可能發生的用水壓力，但至今市府未有任何作為。缺水問題一旦加劇，影響層面廣泛，可能造成部分商家因無水可用而影響營運，民眾日常生活也可能受到影響，例如清潔、衛生等問題，甚至可能衍生病媒蚊孳生等公共衛生風險。

楊玲宜也說，相較新竹縣府第一時間已啟動相關整備措施以因應缺水災情，竹市府相關單位卻毫無動靜、渾渾沌沌，著實有虧職守，籲高虹安團隊應盡速啟動相關因應措施以避免缺水災情加劇對民生造成的影響。尤其在水情亮黃燈之際，高虹安與數局處長下週又要出國6天，整天只想著出國玩樂，卻置民生需求不聞不顧。

