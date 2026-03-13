鄭麗文拋「鄭習會」衝2026 吳靜怡：是母雞還是紅色列車？

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

2026選戰逐漸升溫，對此，媒體人吳靜怡表示，鄭麗文拿「鄭習會」替國民黨潑紅色油漆，她的「和平母雞」孵得出選票，還是孵出賴清德紅利？藍白要繼續對撞，還是該緊急調整路線？精彩可期，國民黨準備好讓多少候選人，陪她一起承擔這桶紅色油漆的代價。

吳靜怡在臉書PO文表示，根據最新的《美麗島電子報》新北市長民調，鄭麗文在20-29歲年輕族群的好感度，只有驚人的10.9%，即便藍白側翼累積高達八千多萬觸及流量創造出的萊爾校長等影片，都挽回不了黨主席鄭麗文只有23.5%的好感度，甚至輸給柯文哲，妳告訴國民黨「鄭習會」是大利多？這數據我看是「大跌停」吧！

吳靜怡指出，在2026年地方選戰的關鍵時刻，國民黨立委鄭麗文急於將所謂的「鄭習會」企圖包裝成藍營的和平象徵，試圖當起黨內的「母雞」帶領候選人們高喊「要和平不要戰爭」，來對抗民進黨母雞賴清德，製造執政黨就是挑釁中國害台灣會戰爭的敘事，而鄭麗文最新說法就是「鄭習會」對國民黨是「大利多、大加分、愈往中南部走愈支持」，從中也不難發現，這間接透漏中共未來介入的選舉戰術就是拿下高雄，但南部人有這麼笨嗎？

吳靜怡續指，台灣人不是不要和平，而是不要有政黨拿國家安全去私下交換短暫的氣氛！鄭麗文就像是在搞走私台灣，搬運民主資產，台灣人不是不要和平，而是不要沒有底線、沒有主體性、沒有安全感的和平，中研院相關調查早就指出，91.4%民眾支持維持現狀，78.4%認為台灣與中國互不隸屬，82.7%認為近年來自中國的威脅加劇，而且只有9.3%認為中國是講信用的國家。這代表台灣社會不是排斥交流，而是根本不相信北京定義下的「和平」會自動帶來安全，鄭麗文愈高調操作「鄭習會」，愈容易讓國民黨整體被貼上親中標籤，也愈容易讓賴清德反過來站穩那個位置，主張有底線、有防衛、有主體性的和平。

吳靜怡分析，鄭麗文以為自己在孵一隻「和平母雞」，但從目前幾份民調來看，新北市深藍票倉已經鬆動，蘇巧慧的優勢，不只是民進黨基本盤，而是吃到一部分「換人做做看」的氣氛，兩隻大母雞蘇貞昌、賴清德維持政績與執政政策雙核心支撐；李四川必須靠柔性治理，不是靠意識形態衝撞，但卻是跟鄭麗文、黃國昌兩隻母雞形象有極大衝突。

吳靜怡補充，2026年縣市首長選戰，從新北市火車頭開始，基隆市、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，多份民調看起來都有可能颳起「換人做做看」旋風，效應一起，勢不可擋，若桃園都能跟張善政咬緊，這代表鄭麗文路線已經踩到台灣多數民意底線，鄭麗文的和平紅色列車，對上賴清德的民主火車頭，到底誰才是真正的膽小鬼？

吳靜怡直言，藍白要繼續對撞，還是該緊急調整路線？精彩可期，國民黨準備好讓多少候選人，陪她一起承擔這桶紅色油漆的代價。

