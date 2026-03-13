鄭麗文喊鄭習會對藍營選舉「大利多」 牛煦庭：要看會談內容

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前曾說「鄭習會」對年底選舉是利多，昨天更進一步表示，不只「利多」而是「大利多」。國民黨發言人、立委牛煦庭今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，被問到的鄭習會真的會是選舉利多嗎？牛表示，要看鄭習會的內容，如果鄭習有具體的利多可以做結合，也許真的會對選舉非常有利，大家用開放的心態來看待。

牛煦庭表示，針對「鄭習會」，鄭麗文當然有預設，但她對外說法沒有變，也就是說盡量努力的促成，時間落在上半年，因為下半年要專注於選舉，這樣大方向沒有任何的改變。

請繼續往下閱讀...

牛煦庭表示，對於選舉是否會加分，這要看從什麼角度來看待鄭習會，尤其是這段時間地緣政治如此的不穩定，台海會成為下一個未爆彈嗎？難免心中大家會擔心。如果有一個相對穩定的對話管道對於國際社會釋出一定的訊號的時候，也就是談判還是一個有效的手段，這個當然有賴於不只是要看鄭習會有沒有成行，也要看鄭習會的內容。

牛煦庭表示，如果它可以有效釋出台海兩岸是往穩定的方向發展，即便國民黨目前只是在野黨，這還是對國際釋出一個還可以的訊號，表示說有一股力量在穩定局勢，他覺得這符合世界各國的共同利益。當然以細部來說，如果鄭習會能夠非常體面，也有一些具體的利多可以做結合，也許真的會對選舉非常有利，所以大家用開放的心態來看待，至少要確定的是穩定的訊號要釋放出去，要不然到底國民黨在台灣的價值是什麼？這是大家要思考的。

牛煦庭表示，他沒有說一定要什麼樣的方法或是現在就要蓋棺定論，但是請大家思考一下，難道穩定國際局勢、穩定兩岸局勢不重要嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法