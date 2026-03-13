藍營北北基桃百里侯選戰 首次合體造勢明日登場

前國民黨主席朱立倫的「朱家軍」明起一連兩天將在台北市舉辦「模擬Mega City：模擬方城市」營隊。（國民黨桃園市議員、日新協會發起人凌濤提供）

前國民黨主席朱立倫的「朱家軍」明天將在台北市舉辦「模擬Mega City：模擬方城市」營隊，並邀請立法院長韓國瑜及藍營北北基桃4個直轄市、縣市地方首長、參選人擔任講師，凸顯藍營在北北基桃「穩健、治理」，可以成為台灣的「成功方程式」，這也是藍營今年北北基桃百里侯選戰首次的合體造勢。

這場營隊活動將於14日、15日連續2天舉行，除了由朱立倫擔任「總導師」，韓國瑜將擔任講師，並匯聚台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑以及新北市長參選人李四川等人擔綱市長講座，朱陣營強調是「All-star明星陣容」。

明天上午朱立倫、蔣萬安、張善政、李四川將共同揭開序幕，透過「始業式引言」、「市長講堂」說明藍營北北基桃首長的城市治理願景。

15日則會安排台北市副市長林奕華、桃園市副市長蘇俊賓分享跨域治理經驗，並由韓國瑜與朱立倫一同登場，向參與學員分享民意動向。

