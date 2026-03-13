為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台灣上月新生兒跌破7000人 專家警告：台灣人口危機恐比中國更快

    2026/03/13 12:45 即時新聞／綜合報導
    台灣2025年全年僅10萬7812名新生兒出生，較2024年大幅減少2萬7044人，是台灣近20年跌幅最多。（資料照）

    內政部10日公布今年度2月戶口統計資料，2月新生兒為6523人，比去年同期減少3884人，人口數已連續26個月負成長。對此，網媒「INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察」創辦人蕭上農表示，台灣撫養比的惡化速度更快。國發會推估2050年到84，2060年破100，中國要到本世紀末才會碰上的處境，台灣提早30年就到，而人口基數只有2340萬，緩衝空間遠比中國小。

    蕭上農在臉書PO文表示，台灣跟中國，誰會先因為生不出小孩而亡國？台灣2月新生兒首次跌破7000人，比去年同月暴跌37.3%，同一時間在海峽對岸，中國取消了保險套的免稅優惠，改課13%的稅，地方官員開始逐一打電話催年輕女性「是不是該懷孕了」。

    蕭上農指出，「兩邊的處境比你想像的更接近」，人口學家有個叫「撫養比」的指標，衡量每100個勞動人口要養多少退休老人和小孩。台灣目前44.7，中國45，幾乎一模一樣，45是健康的數字，多出來的生產力可以蓋城市、投資科技、擴張軍備，過去二十年「中國崛起」的底層燃料就是這個。

    蕭上農直言，放到刻度上看，法國63是國家危機，日本70是衰退，80以上就是存亡威脅。聯合國預測中國2100年會到128。人類史上沒有大國走到過這個數字，台灣的惡化速度更快。國發會推估2050年到84，2060年破100，中國要到本世紀末才會碰上的處境，台灣提早30年就到，而人口基數只有2340萬，緩衝空間遠比中國小。

