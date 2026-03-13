遭小草出征日本議員貼合照 卓榮泰：歡迎再度來台訪問

上畠寛弘秀出與卓榮泰的合照。（擷取自uehata1204/Threads）

日本神戶市議員上畠寛弘認為日本政府不應允許民眾黨前主席柯文哲入境日本，遭小草出征。畠寛弘昨也在Threads強調，他已三次與卓榮泰會面，對此他感到非常榮幸，並貼出與卓榮泰的合照，卓揆也親回「歡迎議員閣下再度來台灣訪問」。

京華城案26日宣判，柯文哲的妻子陳佩琪近日稱，希望能解除柯境管，讓他赴日參加兒子畢業典禮。對此，日本神戶市議員上畠寛弘強調，日本政府不應允許「試圖逃避司法的人」入境，否則恐對台日友好關係造成負面影響，遭小草出征，他則發文回擊，嘲笑在日本網路用語常用「w」，很多「w」排在一起看起來像「草」。

請繼續往下閱讀...

對於卓揆7日親飛東京為經典賽台灣隊加油，上畠寛弘昨也貼出與卓榮泰的合照，強調日本政府當然充分理解卓揆在台灣是相當於首相的重要人物。像這樣的重要人物，即使是以觀看體育比賽為理由訪日，也應該被視為值得歡迎且非常好的事情。

上畠寛弘認為，在日本的主權之下，能夠實現讓台灣政府行政院長這樣的重要職位人物入境日本，本身也象徵著日台關係正在穩定向前發展。台灣政府高層人士能夠訪問日本，對於進一步提升日台關係具有非常重要的意義。

上畠寛弘說，到目前為止，台灣方面最高層級的訪日，是在前首相安倍晉三逝世時，前來弔唁的當時副總統賴清德。未來，他認為應該實現「日本首相與台灣總統能夠堂堂正正互相往來的關係」。

上畠寛弘秀出與卓榮泰的合照，卓榮泰親回：「歡迎議員閣下再度來台灣訪問」。（擷取自uehata1204/Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法