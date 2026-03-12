為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    遭傅氏王朝御用媒體攻擊 張峻回擊：花蓮不需要替權力說話的平台

    2026/03/12 22:48 即時新聞／綜合報導
    張峻投入花蓮縣長選舉。（資料照）

    花蓮縣議會議長、地方反傅勢力代表張峻昨天（11日）宣布參選下屆花蓮縣長，今天就被視為「傅氏王朝傳聲筒」的地方媒體攻擊。對此，張峻今晚發聲回擊，直言花蓮需要的是真正獨立的媒體，而不是拿著人民納稅錢，卻替權力說話的平台！

    過去曾被譏諷是傅崐萁和徐榛蔚「御用媒體」的《花蓮最速報》，今天特別刊出報導抨擊張峻領導的花蓮縣議會，內容指出，當前縣議會成為阻礙縣政推動的絆腳石，卡著縣府預算不審，在花蓮民眾看來不只是政治紛爭，更是議會失職，嚴重侵害縣民權益。

    對此，張峻晚間在臉書發文回擊，「這篇報導一出來，我只想請大家先看清楚一件事情。這家所謂的『自媒體』，近兩年承接花蓮縣政府多項標案，拿了幾千萬元的經費。在這樣的情況下，還能稱得上是一個公正、客觀的媒體嗎？」

    「媒體被稱為社會的『第四權』，應該是監督政府、監督權力。但如果一邊承接縣政府標案、拿縣政府預算，一邊又發新聞替縣政府帶風向、攻擊議會，那這還是媒體嗎？還是只是幫縣政府做宣傳的工具？花蓮鄉親其實都看得很清楚。花蓮需要的是真正獨立的媒體，而不是拿著人民納稅錢，卻替權力說話的平台。至於這樣的報導公不公正，我相信大家心裡都有答案。」

