共機擾台罕見銳減 湯廣正：反映中國軍隊訓練程序調整

最近2週中國僅2天派軍機擾台，但中國海軍艦艇在台灣周邊「灰色地帶」侵擾並未間斷。（法新社檔案照）

過去10年的大部分時間裡，中國戰機頻繁進入台灣周邊空域，幾乎每天展示軍力，但近2週出現不尋常的共機擾台空窗期，直到11日才有軍機重新現蹤，引發外界疑慮：當全球焦點集中在中東戰火時，北京究竟在打什麼算盤？

華爾街日報12日報導，自2月27日美國和以色列對伊朗開戰的前一天以來，中國僅有2天派遣軍機接近台灣，但在這段期間裡，中國海軍艦艇在台灣周邊的「灰色地帶」侵擾並未間斷。

台灣國防部12日表示，在過去24小時，除了6艘中國海軍艦艇外，還在台灣周邊偵獲5架次中國軍機。

記錄中國軍事活動的研究機構「PLATracker」分析師路易斯（Ben Lewis）指出，這麼長一段時間幾乎或完全沒有空中活動，海上活動卻保持常態，「這是非常不尋常的」。

加劇這波空窗期焦慮情緒的因素，還包括伊朗戰爭、12日剛落幕的中國人大、政協「兩會」年度會議，以及正在籌備的中國國家主席習近平與美國總統川普的北京峰會。

報導指出，在此情況下，共機暫停擾台之所以引發焦慮，純粹是因為難以摸透其背後的動機。曾負責中台事務的前五角大廈官員、現任新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員唐安竹（Drew Thompson）說，「每個人都有一套理論，但沒人有確切答案」，「不確定性本身就是一種武器。」

唐安竹指出，「這是一種沒有溝通、沒有對話、沒有底線的永久威脅。」

台灣國防部長顧立雄10日表示，國軍保持高度警戒，因為「北京併吞我們的意圖依然存在」。台灣國安官員表示，目前正與盟邦共同探討共機缺席的原因。

與此同時，1架美國海軍海上巡邏機11日飛越台灣海峽。美國第7艦隊表示，此舉「展現美國對自由開放印太地區的承諾」。

在台北，關於共機暫停擾台的推測眾說紛紜。1名國安官員認為，北京可能試圖讓華府覺得軍事威脅降低，進而放鬆警戒、停止對台軍售，最終向中國對台灣的主權聲索讓步。該官員也指出，習近平近期對中國軍方高層的整肅，可能也影響空軍的活動。

PLATracker的路易斯認為，這段空窗期可能是遞出橄欖枝，在習近平與川普會面前釋出穩定局勢的意願；有報導指出，美國已延後一項重大對台軍售案，因此雙方可能存在某種交換條件，藉此為建設性的對話創造有利條件，「我認為這是一個相當現實的可能性」。

美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）駐台北非常駐研究員湯廣正（K. Tristan Tang）則認為，這波空窗期可能反映中國軍隊訓練程序的調整，「自2月以來，部分日子出現近乎零架次的起降，應該被視為一項長期趨勢的極端表現，而非突發狀況。」

