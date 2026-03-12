指張其強請假輔選李四川合法合規 江怡臻：蘇貞昌當年才行政不中立

國民黨新北市議員江怡臻回擊，張其強請假合法合規。（資料照）

台北市副市長李四川請辭，參戰新北市長選舉，本報揭露，新北市長侯友宜核心幕僚、市府副秘書長張其強今天起請假投入輔選，市議會民進黨團批評，市府官員置市政於不顧，請假輔選，「行政中立」已淪笑話；國民黨市議員江怡臻回擊，張其強請假合法合規，她反批時任行政院長蘇貞昌在官邸喬選舉，又被質疑用行政資源獨厚女兒蘇巧慧，「才是真正的行政不中立」。

民進黨團書記長李宇翔回應，若國民黨認為張其強請假長達8個月不需請辭是可行的方案，那就再次印證那句「能撈就撈、能混就混」的名言，目前行政資源介入選舉就是事實，行政不中立對市民更是傷害，不必再東扯西扯、自我降低格局。

請繼續往下閱讀...

江怡臻指稱，2022年大選期間，蘇貞昌毫不避諱，找當時民進黨新北市長參選人林佳龍及議員參選人在官邸開便當會，蘇家以納稅人的錢住官邸、用水電，卻把官邸當作喬選舉的競選總部，蘇貞昌不但沒有道歉，甚至囂張回應「對自己政黨候選人給予加油支持，是天經地義的事情」。

她還說，蘇貞昌時任行政院長期間，對蘇巧慧的選區服務，可說是有求必應，要什麼有什麼，長期被質疑公然用行政資源幫女兒綁樁，結果中央對於其他選區的建設經費，卻常常是一拖再拖，坐實在蘇家眼中，建設不只分顏色，還要看血緣。

江怡臻強調，張其強請假合法合規，民進黨新北市議會黨團為了自家參選人蘇巧慧的選情，毫無邏輯地潑髒水，反而提醒社會大眾，蘇家才是真正毫不遮掩的行政不中立，甚至當作理所當然，民進黨的迴力鏢可說重重打腫了蘇巧慧的臉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法