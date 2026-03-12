卓榮泰赴日挨藍白攻擊 日本議員力挺：對台日關係具重要意義

上畠寛弘秀出與卓榮泰的合照。（擷取自uehata1204/Threads）

行政院長卓榮泰7日親飛東京為經典賽台灣隊加油，不料卻遭在野質疑花百萬公帑包機。對此，日本神戶市議員上畠寛弘秀出與卓榮泰的合照發文表示，台灣政府高層人士能夠訪問日本，對於進一步提升日台關係具有非常重要的意義。

上畠寛弘在Threads發文表示，日本政府充分理解卓榮泰在台灣是相當於首相的重要人物，像這樣的重要人物，即使是以觀看體育比賽為理由訪日，他認為也應該被視為值得歡迎且非常好的事情。而且在日本的主權之下，能夠實現讓台灣行政院長入境日本，本身也象徵著日台關係正在穩定向前發展。稱「台灣政府高層人士能夠訪問日本，對於進一步提升日台關係具有非常重要的意義。」

請繼續往下閱讀...

上畠寛弘指出，到目前為止，台灣方面最高層級的訪日，是在前首相安倍晉三逝世時，前來弔唁的時任副總統賴清德。他認為，應該實現日本首相與台灣總統能夠有堂堂正正互相往來的關係。也透露至今已經三次與卓榮泰閣下會面，並感到非常榮幸。

上畠寛弘說，卓榮泰此次訪日，對於日本與台灣兩國的發展、外交關係以及友好合作都具有積極意義。對於卓榮泰院長決定訪問日本並親自前來，他由衷表示感謝。並期待透過體育交流，使日本與台灣的關係能夠進一步發展。也期望未來不止是只有在體育領域，在經濟、文化、教育等各個方面，日本與台灣的友好關係都能持續深化與發展。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「日本和台灣會越來越友好」、「日本人比藍白草更理解台灣」、「謝謝您支持台灣」、「可惜台灣藍白兩黨支持者到處出征自己國家的行政院長」、「謝謝議員力挺台灣，祝台日關係越來越好」、「跟日本相互扶持也是我們的榮幸」、「台日如兄弟姐妹，共同努力，把親中的政治人物趕走」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法