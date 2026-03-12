傅崐萁赴中拜會王滬寧是否用公費 陳培瑜爆周萬來「不敢給」原因超荒謬

立法院民進黨團副幹事長陳培瑜。（資料照）

立法院民進黨團副幹事長陳培瑜向立法院發函，釐清傅崐萁等國民黨立委赴中拜會中共高官，是否使用公費等資料。陳培瑜今（12日）收到回函後痛批，立法院祕書長周萬來「不敢給」，因為周聲稱這是委員個人隱私、還建議做成協商結論或請院會處理，怒斥「這就是你們要向人民交代的立法院嗎？荒謬至極！」

行政院長卓榮泰自費赴日為經典賽台灣隊應援，引發在野黨不滿。陳培瑜日前列舉本屆立法院國民黨團總召傅崐萁，前年率團赴中拜會中共政協主席王滬寧，到去年12月國民黨立委翁曉玲等7位藍委赴廈門與國台辦官員見面等6次相關行程，質問藍委赴中聽旨的費用，是否由人民納稅錢買單？並發函要求立法院，釐清藍委拜會中共官員是否使用公費。

陳培瑜今天稍早透露，她向立法院發公文索取兩項資料，分別是「傅崐萁赴中拜會中共高官是否使用公費」及「李貞秀雙重國籍切結書」，所設的回函期限是今天下午4時。她說，回函資料早已送到周萬來桌上，但遲遲沒有簽核，現在期限已經到了，依然沒有拿到任何資料，「我想請教周萬來，你到底在怕什麼？為什麼不敢回覆資料，讓大眾檢視？」。

直到傍晚，陳培瑜再度發文說明，下午6時前總算等到了，關於在野黨立委到中港澳考察的公務行程，說要去交流，到底有沒有用人民的納稅錢？結果周萬來不敢給；周聲稱這是立委個人隱私，還建議做成協商結論、或是由院會處理。陳質疑，這明明是立法院長韓國瑜、周萬來可以處理，真的很莫名其妙，為什麼還要送去協商？莫名其妙。

周萬來還提到「請委員以自主揭露為原則」，陳培瑜說，她要點名傅崐萁、翁曉玲、葉元之、陳玉珍等人，要不要自主揭露？要不要向人民交代？有沒有拿著人民的納稅錢去中國舔共交流？

關於李貞秀在立法院報到就職時填寫的雙重國籍表單，陳培瑜痛批，到底長成什麼樣子？一樣不敢給，周萬來稱黨團協商時就已經有說出來，所以就沒有提供資料，這很莫名其妙，「韓國瑜、周萬來，這就是你們要的立法院嗎？這就是你們要向人民交代的立法院嗎？荒謬至極！」

