與蘇巧慧PK民調大幅落後 黃國昌回應了

民眾黨主席黃國昌受政治大學學生會邀請與學生座談。（記者楊綿傑攝）

民眾黨主席黃國昌投入新北市長選戰，最新民調顯示，若與民進黨參選人蘇巧慧、國民黨參選人李四川呈現三腳督，黃國昌民調最落後；若藍白合並支持黃國昌，與蘇巧慧一對一PK，民調也是大幅落後。對此，黃國昌今天表示，會虛心參考，也會提出政策願景爭取選民認同。

政治大學學生會今舉辦「政治進入大學3.0系列座談」，將陸續邀請各陣營政治人物與學生座談，首場邀請黃國昌開講並與學生互動，但並未開放媒體入場。

隨今年地方選舉進入白熱化，《美麗島電子報》今公布新北市長選戰最新民調，在蘇巧慧、李四川、黃國昌同時參選情況下，民調分別為35.7%、32.1%、9.8%；若是經藍白合推出李四川與蘇巧慧對戰，民調分別為39.1%與38.0%；如藍白合推黃國昌與蘇巧慧決戰，民調則分別為44.4%與28.0%，黃國昌大幅落後。

對此，黃國昌今天會前受訪表示，對任何民調都會虛心當作參考，而最重要的事情是，在面對地方選舉，還是要負責任地提出政策願景，爭取選民認同，一步一腳印。

民眾黨主席黃國昌受政治大學學生會邀請與學生座談，會前學生排隊入場。（記者楊綿傑攝）

