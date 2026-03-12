中東情勢應變視訊會議 林佳龍：駐館持續提供國人必要協助

駐中東地區相關館處館長與外交部長林佳龍進行視訊會議，說明駐地最新情勢發展及協助國人情形。（外交部提供）

許多旅外、僑居國人受到中東戰火影響。外交部長林佳龍今（12）日主持「中東情勢應變視訊會議」，聽取我國駐中東地區各館處就近期中東地區情勢及協助國人相關工作的簡報。林佳龍指出，截至目前為止，中東地區各館處已接獲486名國人主動請求協助，外交部與駐外館處已協助1838位國人平安返抵台灣；對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及駐館將持續保持最密切聯繫，依據區域情勢發展提供必要協助。

林佳龍表示，中東地區自2月28日發生戰事至今已近2週，感謝各館長在多國空域一度封閉、交通受阻的情況下，第一時間成立專案應變小組，持續掌握區域安全情勢，並積極協助國人返台及提供必要安全指引。在人力有限且部分館處兼轄多個地區的情況下，各館處同仁仍主動積極任事，並透過跨館處通力合作，全力協助國人安全離境。

林佳龍對各館處館長與同仁在緊急情勢下的迅速應變與辛勞付出，表達由衷感謝，並提到，外交部已在官網設置「因應中東情勢服務專區」，即時彙整並更新相關資訊，提供國人查詢與參考，掌握最新情勢，也期勉駐外館處持續密切關注區域情勢變化，同時注意自身安全與健康。

中東館處接獲486國人求助 已助1838人返台、尚有50人需協助

林佳龍說明，截至目前為止，中東地區各館處已接獲486名國人主動請求協助，駐外人員均逐一聯繫並確認在當地的僑胞及國人安全，在交通受阻及情勢不穩定等多重挑戰下，外交部與駐外館處已協助1838位國人平安返抵台灣。

對於目前仍需協助離境的50位國人，外交部及相關館處將持續保持最密切聯繫，並依據區域情勢發展提供必要協助，全力確保國人安全。

此外，由於中東地區情勢仍持續變化，目前自杜拜返國的阿聯酋航空商業航班均為A380機型，每班可搭載逾500名乘客。林佳龍說明，經連日協助國人搭乘航班返台後，目前每日飛往台灣的航班仍有空位。外交部呼籲有離境需求的國人，主動與我國駐杜拜辦事處聯繫，以利協助儘速搭乘商業航班離境。

仍有國人赴中東旅行 外交部再次呼籲：非必要別去

外交部也注意到，近日仍有不少國人前往中東地區過境或旅行。林佳龍表示，鑒於區域情勢仍具不確定性，為避免區域衝突影響航線及航班，外交部再次呼籲國人如非必要，應避免前往相關地區。若確有必要前往當地，外交部已製作「赴中東地區旅行/過境關懷卡」，提醒國人出發前至外交部領事事務局網站完成「出國登錄」，留下個人緊急聯絡資訊，以利我駐外館處於必要時即時提供協助。

