湯德章殉難日前夕 日本宇土市議長來訪盼深化交流

明天3月13日，為人權律師湯德章殉難日，日本熊本縣宇土市為湯德章父親的故鄉，雙方去年簽訂「台南市與宇城地域友好交流協定」。宇土市議會議長野口修一今午率團拜會台南市議會，由議長邱莉莉接待，雙方期盼持續推動多元交流，讓兩市情誼長久延續。

台南市府將人權律師湯德章殉難日這一天，訂為「正義與勇氣紀念日」，以表彰湯德章的精神。

邱莉莉表示，去年宇土市與台南市簽署友好交流協定，不僅象徵兩座城市建立正式連結，也為觀光、經濟、文化與教育等領域開啟更廣闊的合作契機。湯德章律師的父親來自宇土市，而湯德章則在台南成長，並為追求民主與正義奉獻生命。這段跨越海洋的家族與歷史連結，使台南與宇土市的友誼更添溫度，也讓雙方在推動民主價值與城市合作時，更感使命與責任。

野口修一表示，此行是為參加湯德章先生紀念日活動，也是他第2次造訪台南，也知道湯德章律師在台南受到高度尊崇，是象徵民主精神的英雄人物，深感敬佩。他提到很高興能代表宇土市議會前來交流，也期待未來兩市之間的互動與合作能持續深化、更加順利。

