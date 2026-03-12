藍軍拚中山大同搶四 陳怡君動向牽動選情

國民黨籍台北市議員葉林傳。（資料照）

台北市議員第4選區（中山、大同）應選8席，傳統上被視為民進黨票倉，國民黨過去幾屆都無法突破3席，今年照往例提名4席。當地國民黨籍議員陳炳甫認為，民進黨現任議員陳怡君因涉案無法參選，若脫黨參選，藍營新人有搶灘的機會。陳怡君今（12）日受訪說，一直都在地方努力，且會持續努力，並強調會支持民進黨籍的市長人選。

國民黨中山大同現任議員包括陳炳甫、柳采葳、葉林傳三人，都將尋求連任，另有中央委員盧威表態參選，與規劃的提名席次同額，應不會初選。民眾黨有一席林珍羽尋求連任。

請繼續往下閱讀...

陳炳甫受訪說，該選區傳統上是綠營鐵票區，即便是前總統馬英九或是市長蔣萬安，得到的票數都不是很理想；現任藍、綠、白議員都各自有基本盤，也在地方服務扎根一段時間，算是相對穩定，新人想要進入議會就要相對更加拚。

他也點出，陳怡君若選擇脫黨參選，對整個選情會是一大影響，綠營人人自危下就會更加積極催票，藍營也相應要有所動作，整體選情都會熱起來，新人或許因此能有空間。

陳怡君受訪說，議員任內不論疫情期間約疫苗、防疫旅館，或是義剪等，加上各式選服案，她一直都很努力為地方打拚，未來也會持續努力；她並強調，會支持民進黨提出的市長人選。

國民黨籍台北市議員柳采葳。（資料照）

國民黨籍台北市議員陳炳甫。（資料照）

民進黨籍台北市議員陳怡君此次確定無法披綠袍參選，其動向將牽動中山大同選情。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法