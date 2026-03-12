侯友宜行動治理訪新店、烏來 推十四張開發與原鄉觀光翻轉

新北市長侯友宜出席新店區行動治理座談。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜12日率領市府團隊到新店區及烏來區召開行動治理座談會，他說，大新店地區正處於轉型的關鍵期，從十四張整體開發到烏來泰雅民族博物館接軌國際，市府會與里長們並肩，全力打造安居樂業環境。

侯友宜提到，日前剛完成新店民安段公辦都更簽約，展現市府翻新老舊環境的決心，而新店區近年推動的大型區段徵收案，其中，十四張開發計畫正全面推進中，透過大規模的整體開發，新店將串聯休閒、住宅、商業與文化機能，預計成為新北市的溪南新都心，為新店區打造全新的現代城市風貌。

在交通與生活機能方面，環狀線南環段預定於2031年完工，搭配今年元月剛啟用的捷運警察隊，讓通勤安全更有保障，市民關心的新店第二國民運動中心已選址定案，加上已完工的「CHILL LAND趣悠天地」，新店的生活品質正全方位提升，針對里長關心的瑠公圳整治、污水下水道及電桿地下化等生活大小事，侯友宜也要求各局處務必緊盯進度，里長的小事，就是市府的大事。

烏來區長周至剛說，烏來作為全市唯一的原住民族自治區，除了強化觀光能量，更須解決民生與資源問題，烏來區里長並提議翻新美化部落入口、改善文化公園及活化閒置空間。

侯友宜說，烏來的基礎建設必須優先到位，目前市府已補助辦理烏來織藝廊道廣場溫泉泡腳池工程，且烏來泰雅民族博物館表現優異，去年與維也納世界博物館簽署合作備忘錄（MOU），創下全國首例國際合作，為守護原鄉安全，烏來消防分隊廳舍增建已完成評估，預計2029年完工，讓救災量能再升級，另有關殯葬設施已不敷使用部分，市長也說應提供協助。

新北市長侯友宜出席烏來區行動治理，與里長們互動。（記者翁聿煌攝）

