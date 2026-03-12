為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨屏東市議員提名6席 基層憂分散票源

    2026/03/12 18:34 記者葉永騫／屏東報導
    議員提名人數會影響當選席次，基層很憂心。（記者葉永騫攝）

    議員提名人數會影響當選席次，基層很憂心。（記者葉永騫攝）

    屏東縣基層選舉民進黨已完成提名程序，屏東市提名6人參選縣議員，國民黨雖然未完成提名程序，但內部已完成整合，預計提名5人，民眾黨也派人1人參選，藍+白與綠營都可能各提名6人，但屏東市長部分民進黨仍在尋找徵召人選，基層憂心沒有母雞帶領會影響戰力。

    屏東市是基層選舉的重要區域，共有12個縣議員席次，民進黨提名一半席次6人、國民黨加上民眾黨則可能提名6人，加上無黨籍人士，競爭相當激烈，本屆縣議員中屏東市民進黨籍僅有3席，國民黨籍5席，有4人是無黨籍，下屆有國民黨籍曾義雄、無黨籍的鄭清原因選罷法修正後無法參選，其他10名現任縣議員都想爭取連任。

    本屆參選新人及回鍋參選人數不少，有民進黨前縣議員李清聖、市代饒怡君、縣府前祕書蔡侑庭，國民黨有市代任峻賢、前市代方華雄，民眾黨縣黨部主委林育先、前無黨籍縣議員陳哲蕙等。

    民進黨基層說，民進黨和國民黨加民眾黨如果都在屏東市提名6人，看起來雖然勢均力敵，但是民進黨到目前為止屏東市長還沒有決定人選，還在徵召中，反觀國民黨在爭取連任的屏東市長周佳琪帶領下，讓民進黨的選情並不樂觀，尤其還有爭取連任的無黨籍縣議員蔣家煌、張平原、蔣月惠、林明順等人實力堅強，提名6人參選縣議員讓地方很憂心，深怕票源分散後可能讓席次減少，有人就建議縣黨部應該從參選的6人中協調1人來參選屏東市長，才不會分散戰力增加當選的機會。

