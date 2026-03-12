整合跨部會資料 內政部推全國社宅申請平台117年底上線

內政部部務會報會後記者會今天移師位於新北市三重區的「富貴好室」社宅舉行，並由國土管理署報告「百萬戶租屋家庭支持計畫」辦理情形。（內政部提供）

立法院今年三讀通過「住宅法部分條文修正案」，明定內政部應建置全國統一的申請登記平台，供符合資格者登記。國土署長蔡長展今天表示，內政部今年將成立跨部會推動小組，並協商介接戶政、財稅及社福等資料的軟硬體系統，明年規劃資訊軟體及採購設備並補助中央及地方政府建置介接資訊系統，平台預計於117年底上線。

立法院1月30日三讀通過「住宅法部分條文修正案」，重點包含社會住宅應提供至少20％比率，出租予新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭；明定興辦社宅各年度計畫物件總量中，包租以達50％為原則；同時也要求內政部應建置全國統一的申請登記平台，並規範補助包租的金額不得低於代管2.5倍。

內政部今天在新北市三重區的社會住宅「富貴好室」召開部務會報記者會，次長吳堂安於會後轉述，今年在新北、高雄、台南、嘉義市、南投及花蓮等縣市共會提供5千戶社宅，全國預計至117年將新增招租3.7萬戶社宅，在121年完成百萬戶租屋家庭支持計畫目標。

蔡長展表示，社宅50萬戶有「直接興建」以及「包租代管」兩種，目前直接興辦達12.2萬餘戶，115年至116年將再興辦1.8萬戶，中央、地方共同以財務平衡為原則推動；包租代管達10.7萬餘戶，鼓勵民間住宅釋出轉型包租代管，以每年增加2萬至3.5萬戶為目標。

蔡長展說，直接興辦社宅共有4大推動重點，首先是區域聚焦台北、新北、桃園、台中4都，預計興辦1.2萬戶；第二，善用公有土地，整開區土地由中央及地方合作興辦；第三，多元推動，偕同地方透過直接興建、都更分回、容積獎勵、大眾運輸導向型多目標使用（TOD）、促參、公有房舍改建及區段徵收等；第四，中央地方合作，從財務自償及長期營運穩定角度滾動檢討。

蔡長展也提到，此次「住宅法」修法要求中央製作整合各縣市社宅的申請平台，內政部今年將成立跨部會推動小組，並協商介接戶政、財稅及社福等資料的軟硬體系統；明（116年）規劃資訊軟體及採購設備並補助中央及地方政府建置介接資訊系統；117年測試平台並依實際需求修正系統，預計於當年底上線。

