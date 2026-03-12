朝野黨團協商軍購案 藍委黃仁直接開睡 全網怒批：薪水小偷

黨團協商時，國民黨立委黃仁直接開睡。（記者劉信德攝）

首次上稿 18:51

更新時間 19:35

立法院外交及國防委員會今（12日）召開黨團協商會議，討論M109A7自走砲、標槍飛彈、拖式飛彈等3項軍售案。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，國民黨立委黃仁在協商會議過程中直接開睡，連同事牛煦庭和林沛祥講話時都沒醒來，讓他相當傻眼，也讓全網怒批，「薪水小偷」。

張育萌在臉書發文表示，立法院召開黨團協商時，討論超重要的「軍購發價書」議題，結果國民黨立委黃仁狂睡，連自己同事牛煦庭和林沛祥講話時，都沒有醒來過。

張育萌指出，黃仁這屆掛國民黨籍選上立委，就一直被排在國防外交委員會，去年上半年，國民黨甚至還給他當外交國防的召委。結果，美國寄來的「標槍飛彈、拖式飛彈、M109A7 自走砲」發價書，現在剩不到三天就要到期了，藍綠白三黨好不容易坐下來，一起想辦法授權國防部趕快先簽，才不會買不到。大酸，「連朝野難得都著急，就只有黃仁直接開睡」。

貼文曝光後，網友紛紛怒批，「領納稅人的錢在立法院睡覺」、「領錢睡覺，這種立委實在是過太爽了」、「有夠不尊重立法院」、「在這裡睡覺是不是也算一種公器私用」、「講他們是薪水小偷不為過吧」、「這樣一個月領20萬？」、「意外嗎？你們還期待他們有什麼水準」、「爽領人民納稅錢，難怪傾家蕩產也要參選」。

