中國人大通過「民族團結促進法」 梁文傑轟：愛怎麼扣罪名都可以

陸委會發言人梁文傑指出，富察被定罪的其中一本書是《沒有墓碑的草原》，內容提及蒙古人在文革期間遭遇的屠殺，書中呈現對歷史的考證及反思，但這對中共而言是不能容忍的。

中國全國人大會議今午於北京人民大會堂舉行閉幕會，表決通過政府工作報告、「民族團結進步促進法」。陸委會發言人梁文傑批評，這部法律用詞模糊，指涉範圍非常廣泛，隨便中共怎麼詮釋，愛怎麼扣罪名都可以，凡在中國境外的個人及組織，不符合法律規定，它都要制裁。

中國人大通過「關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要」決議、「中華人民共和國生態環境法典」、「民族團結進步促進法」、「國家發展規劃法」，以及「最高人民法院工作報告」、「最高人民檢察院工作報告」等決議。

中國人大委員會趙樂際在閉幕式表示，14屆全國人大4次會議圓滿完成了各項議程，會議堅持發揚民主、集思廣益，嚴格依法辦事，形成廣泛共識，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。

趙樂際指出，各位代表肩負黨和人民重託，認真履行法定職責，審議批准政府工作報告等報告，審議通過「生態環境法典」、「民族團結進步促進法」、「國家發展規劃法」，會議成果體現了黨的主張和人民意志的高度統一，彰顯了在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下團結奮鬥、與時俱進把強國建設、民族復興偉業不斷推向前進的堅定信心和磅礴力量。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，據我們對「民族團結進步促進法」的理解，該法是對習近平思想中的民族工作，把思想給法律化的表述。基本上，這部法律是規範中國各民族工作，鑄勞中華民族意識的法律，但其實有沒有這部法律不是太重要，因為中共多年來都是往這個方向走。

梁文傑指出，這部法律通篇是要肅立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，也是中共一再強調的，各民族對歷史都要有同樣的看法，對國家和歷史只有有一種看法，所以歷史、文化只能有一種解釋。

梁文傑批評，在這法律之下會造成對於不同歷史詮釋，沒有黨認可的歷史觀，它就會用法律制裁的手段來處理，中共會說你違背國家統一或故意煽動國家分裂等。

梁文傑舉例，中國「兩高」報告有提到八旗文化總編輯富察的事，中共把富察當成處理煽動國家分裂的指標案例。不過，富察所犯的罪只是當出版社編輯，出版了一些書，這些書因為不符合國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

梁文傑進一步說，富察被定罪的其中一本書是《沒有墓碑的草原》，內容提及蒙古人在文革期間遭遇的屠殺，書中呈現對歷史的考證及反思，但這對中共而言是不能容忍的，不應該出版這樣的書，這樣的歷史也不該存在。

梁文傑提及，還有好幾本書，有些是講滿洲國，有的是談中國北方遊牧民族如何影響中國歷史，但這些書在中共的詮釋上都是視為危險的，即便不是富察所寫、只是出版而已，都會被扣上罪名。

「我們是很警覺在看這部法律！」梁文傑說，這部法律的用詞模糊，指涉範圍非常廣泛，隨便中共怎麼詮釋，「愛怎麼扣罪名都可以，不只在中國境內有效，凡在中國境外個人及組織不符合法律規定，它都要制裁，換句話說，美國、日本及台灣的歷史學界、文化界、宗教界，都可能被它制裁，所以我們對這部法律是比較警惕的。

中國國家主席習近平今日下午出席中國人大會議閉幕式。（翻攝直播）

