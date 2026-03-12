紅黑整合好支持江啟臣？ 胡志強：心中無派系就是支持江

中市長胡志強表示，只因支持江啟臣受邀前往。（記者蘇金鳳攝）

今天紅派大老為立法院副院長江啟臣舉行唯一支持江啟臣選中市長的記者會，前台中市長胡志強也在受邀參加，而代表黑派的立委顏寬恒也有出席，是否代表紅黑派大整合？胡志強受訪表示，「我心裡從來沒有什麼派系」，就支持江啟臣便受邀而來。

距離3月底國民黨中市長民調只剩下2週不到，紅派大老前總統府秘書長、台中縣長廖了以及前台中縣議長林敏霖兩人今天發起唯一支持江啟臣，而屬黑派的立委顏寬恒及前中市議長林士昌，皆受邀且親自出席。

廖了以致詞表示，在新春年間，他跟林敏霖去拜訪前市長胡志強，因為胡志強多次都提到了8年前對江啟臣的承諾，因此他就找胡志強一起，以小茶敘的方式找好朋友，大家一起聚在一起，共同來探討未來台中市的一個嚴肅問題，如何去支持有意願參選中市長的立法院副院長江啟臣，很高興有如此多的朋友來參加。

立委顏寬恒則表示，在廖了以的號召下來參加團結大會，而2026年市長選舉，難免黨內部有初選發生，但今天的活動最大目的就是要團結，期待副院長江啟臣勝出結果，承接參選中市長。

顏寬恒表示，台中市重大建設要專才來執行，立法院的立委來配合，因此初選大家來支持江啟臣，讓他初選能勝出，但是初選後一定會團結也絕對會團結，團結才能勝選。

此外，胡志強表示，江啟臣推動的建設一定會符合他個人的理想，他覺得台中第一發展，還是交通把交通做好，將個環線完工，讓鐵路更通暢，會帶來台中市經濟的繁榮，交通和經濟是他心裡最理想的、未來台中發展的方向，他相信江啟臣有遠見，也會實現，他對江有信心。

