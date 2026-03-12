呂瀅瀅初選民調前被爆黑料 王世堅控敵對陣營操作、欺人太甚

立委王世堅。（記者董冠怡攝）

民進黨台北市松山信義區今晚展開議員初選電話民調，立委王世堅的子弟兵、擬參選人呂瀅瀅在民調前被爆黑料，王世堅為顧全大局才挺她；對此，王世堅回應，他批評爆料者在敵對政營，竟有人將其胡說八道當成一回事，實在欺人太甚。

王世堅表示，爆料者過去前科累累，自己最後才知道，個人過去是一回事，他也跟呂瀅瀅說，「別人低劣攻擊，我們高尚回應」，既然事情都過去了就不必再回應。對方自稱有錄到王在譴責呂，原因是爆料者寫了一封檢舉信，說呂有講王的辦公室一些是非，為了以昭公信，遂找對方來，他也詢問呂瀅瀅有無相關情事，過程中他是根據信件內容去問，語氣多少帶點苛責，但呂也都回答得很清楚，要找人跟拍賴俊翰，就是寫檢舉信的人，「就是她做的嘛。」

王世堅指出，此人過去因涉案被起訴、判刑，所以他才會認為呂瀅瀅的說法是有道理的，結果在這樣的回答裡，爆料者竟錄音，而且只講前半段他在苛責呂的部分，強調呂瀅瀅跟他、徐國勇都是20多年的好夥伴，曾在台北市議會一起質詢，呂就像自己的妹妹，如果有所指責，會以兄長的口吻對話，不是在責備的意思，否則就不會在初選民調前多次陪同車掃。

王世堅直言，爆料者現在在誰的陣營很清楚，「這就是這次初選過程中，呂瀅瀅所遇到的敵對陣營。」他常跟呂說，參政要憑良心做事，不要加入派系，沒有派系才不會有包袱，能夠隨心所欲問政。不管呂瀅瀅遇到什麼委屈，「我一定要站在她旁邊支持」，在背後放話攻擊的人，要馬勇敢站出來、不要到敵對陣營去，那些陣營因有派系支持，故可暢所欲言、胡說八道。

王世堅說，先前對於各種指控一直不講，是因覺得沒必要，民進黨要在松信提名四席，三名現任議員洪健益、張文潔與許淑華問政表現良好、地方服務頗有佳評，一定會囊括前三名，最後只剩一席空間跟機會，要讓新人（呂瀅瀅跟郭凡）爭取。呂個性大咧咧，不敢去攻擊別人，但卻有人把爆料者的胡說八道當成一回事，實在欺人太甚。

